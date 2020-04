Les corps abstinents, explorations intimes

Emmanuelle Richard ne se contente pas de recueillir le témoignage de ces personnes qui ont appréhendé un jour l'abstinence, elle se dévoile, met à nu sa propre expérience avec exigence et honnêteté. Elle réalise un bel exercice littéraire en même temps qu'une œuvre qui semble être, après lecture, un jalon sociologique important.Bien au-delà d'une réponse à « qu'est-ce que l'abstinence ? », ou un voyeurisme caché, le texte révèle des aspects ignorés de cet « état » sexuel (finalement un non-état) choisi ou non, volontaire ou subi et qui se vit tant bien que mal et dépasse bien souvent les seules barrières morales ou religieuses. Les témoins révèlent une tout autre réalité.Le récit est quelques fois surprenant quand il révèle certaines attitudes et réflexes déplacés. Comme si évoquer le sexe équivalait à s'autoriser propositions indécentes ou libération d'une parole pas toujours galante. C'est une femme qui écrit...est-ce cela qui « facilite » l’inévitable goujaterie ? L'idée que seule une femme « facile » et donc ouverte à toute proposition peut se permettre ce sujet ? Vous jugerez par vous-mêmes.Ce livre, loin de « minorer la puissance d'Emmanuelle Richard » l’élève, la fortifie, la libère ( si besoin était ! ).En outre, le texte d’Emmanuelle Richard propose une richesse remarquable de thèmes, un foisonnement intellectuel exceptionnel : une seule phrase peut donner lieu à d'innombrables digressions, discussions, et même engager une fameuse et salvatrice disputatio : exercice tellement stimulant ! Le lecteur (celui que je suis en tout cas) laisse son esprit divaguer, s'exprimer, prendre parti, répondre ou même suggérer.Le sujet « tabou et opaque » qui a intrigué Emmanuelle Richard devient sous sa plume et son regard d'exploratrice de l'intime un peu moins flou et terriblement intéressant. Faut-il du courage ? Est-ce une forme d'impudeur ? Que nenni ! Seulement le talent littéraire et cette volonté d'explorer des continents sur lesquels peu s'aventurent. Défi réussi.Ne plus faire l'amour ? Choisir où, quand, comment ? Fouler les jugements, les fuir ou dissimuler sa honte. Chaque expérience singulière nous dit quelque chose de cette société et des personnalités qui témoignent. Chaque témoignage puise sa force dans cet acte de jeûne sexuel qui revêt une originalité, un pas de côté, oserais-je dire une marginalité ?Les corps abstinents mérite en tout cas tout notre intérêt littéraire, intellectuel, sociologique et philosophique.Emmanuelle Richard – Les corps abstinents - Flammarion - 9782081504370 - 19€