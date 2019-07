Les devoirs de vacances en Norvège d'un éditeur parisien

Très vite, le lecteur comprend qu'il n'a pas affaire à un polar au sens strict mais plutôt à un joli exercice métalittéraire. Lorsque Delafeuille commence à lire les premières pages du manuscrit de Grundozwkzson, quelle n'est pas sa surprise de découvrir que l'histoire racontée n'est autre que la sienne, telle qu'elle se déroule depuis son arrivée dans la capitale danoise.Ce qui explique aussi pourquoi il croise Sherlock Holmes en chair et en os au bar de son hôtel et qu'il ne tarde pas lui-même à se lancer aux trousses de l'Esquimau.« Nous nous déplaçons dans un espace-temps à mon sens inédit, où la narration se permet de passer d'un discours méta à une trame basique à l'intérieur d'une même scène », finit par analyser le célèbre détective anglais.Luc Chomerat rompt l'illusion romanesque d'emblée tandis que Delafeuille et Holmes comprennent que pour avoir une chance de mettre fin au massacre - car l'Esquimau n'entend pas s'arrêter en si bon chemin - il faut davantage trouver l'auteur que le tueur... ou en tout cas les deux. « Le tueur, aussi habile qu'il soit, ne peut pas s'échapper de ce texte, pas plus que vous ou moi. »S'ensuit un récit habile, bien mené, mais aussi gentiment désinvolte, qui ne pousse jamais la veine métalittéraire au point de devenir démesurément conceptuel ou abstrait.Le dernier thriller norvégien est une mise en abyme qui ne manque pas d'humour, Chomerat s'employant à jouer avec les clichés du polar nordique, égratignant les passages obligés du genre, à travers de nombreuses considérations sur la neige, le mobilier design scandinave et l'obsession du tueur pour l'ultra violence.Peut-être un peu sceptique au début, on attend finalement avec impatience de voir comment les personnages se sortiront du paradoxe consistant à changer le cour d'une enquête déjà figée dans le livre que l'on tient entre ses mains...Luc Chomerat - Le Dernier thriller norvégien - La manufacture de livres - 9782358874922 - 208 pages - 16,90 euros.