Les dinosaures n'ont pas disparu : ils vivent sous Terre et complotent...

C’est l’histoire d’une terrible méprise : Donald Leblond, qui après d’innommables péchés connut la rédemption, est devenu un guide. Il embrassa la cause lagartiste, guidé par le Pape René qui eut la Révélation. Prends ma main, Donald de Julien Péluchon donne tout de même une sauvage envie de se gratter…





Avec un caloquet en peau de serpent posé sur le crâne pour montrer au monde qu’il repousse le malin, le Lagartiste pratiquant est avant tout le représentant d’un monde de tolérance et de vertu. Et de contraintes, sans lesquelles il ne saurait y avoir de véritable amour de Dieu et, moins encore, de son prochain.

Donald Leblond est en mission évangélique : tout commence avec une clef USB que le Pape René l’envoie chercher dans la Sarthe. Mais ici, Donald ne trouvera que deux femmes, dont les corps abritent en réalité des démons : elles le feront succomber aux torpeurs de la chair. À moins qu’elles ne soient une épreuve en soi ? Ou une récompense pour les épreuves passées ?

Donald sortira un peu confus, non sans avoir vaincu les démons — et pas à coups d’eau bénite — pour la plus grande gloire de la cause qui l’anime.

Car Donald et quelques autres savent des choses que nous ignorons. Et tout tient à ce qu’un moine écrivit un jour sa vision, alors que la réalité nous demeure inaccessible. Sous Terre vivent des créatures qui attendent depuis la chute des dinosaures de prendre le contrôle de la population humaine.

Les Troodons incarnent le Mal par essence, et ils virent le jour entre 100 et 66 millions d’années « bien avant Adam, né de poussière et du souffle de Dieu, et Ève, née d’une côte d’Adam ». Le tout premier de leur espèce était « de la taille d’un homme adulte, revêtant l’aspect d’un grand gallinacé vert et nu, pourvu d’yeux en soucoupe à vision nocturne ».

Que faire ? Lutter évidemment. Contre des créatures supérieures intelligentes, que l’on ne voit qu’en de rares occasions, et qui désormais vivent dans des souterrains. Donald devra prêcher, convertir, et ne pas se remettre ni à boire ni à fumer. Pas gagné.

Sous la douce folie de ce récit se cache une cinglante attaque contre les théories complotistes, quelque chose de voltairien méprisant la crédulité et le fanatisme. On suit avec amusement, et souvent stupéfaction, le cheminement de Donald qui pontifie à qui mieux mieux, mais avec prudence.

Totalement déjanté, ce roman sort des sentiers battus à la recherche de buissons ardents psychotroniques. Effets garantis, dans cette traversées des mondes complotistes...

Julien Péluchon — Prends ma main Donald — Editions Seuil — 9 782 021 390 902 – 19 € | Ebook 9782021390902 – 13,99 €