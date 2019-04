Les droits des animaux : comprendre, préserver, protéger

Colette Broutin

Ce documentaire montre que les bêtes ont longtemps été considérés comme des objets, des outils au service des hommes. Ce n’est que récemment que les scientifiques se sont intéressés à l’étude de leurs mœurs.On découvre ainsi que certains font preuve d’une certaine conscience d’eux-mêmes, développent des moyens de communication spécifiques et peuvent souffrir.Le lecteur apprend que plusieurs directives ont été adoptées (sans être toujours suivies) pour diminuer la douleur des cobayes de laboratoire et la cruauté des conditions d’élevage et d’abattage.Le livre s’achève sur l’état actuel des droits des animaux dans les lois françaises et européennes, et sur la mobilisation de nombreuses associations pour les défendre, telles que L214.En des termes simples, le documentaire propose une approche très actuelle des liens qui unissent humains et animaux depuis les temps préhistoriques. Les illustrations naïves et colorées compensent la gravité du propos. Cet ouvrage utile pourra servir de base pour aborder la problématique contemporaine du droit animal. Sur le même thème, le roman Jefferson de Jean Claude Mourlevat peut être proposé aux préadolescents.à partir de 9 ans.Florence Pinaud, ill. Amélie Fontaine – Les droits des animaux - Actes Sud Junior – 9782330108540 – 15.90 €