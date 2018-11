Les Ensablés - "Cachées par la forêt" d'Eric Dussert

En 2013, paraissait "Une forêt cachée" (2013, La Table Ronde), 156 portraits d'écrivains français oubliés. Eric Dussert nous offrait un panorama de la littérature souterraine depuis le XVIème siècle. Mais, à quelques exceptions près (17 dont Germaine Beaumont, Irène Hillel-Erlanger), l'essentiel des auteurs abordés étaient des hommes. Aujourd'hui, il va plus loin, il va derrière la "forêt cachée" des hommes de plume pour nous faire découvrir 138 auteurs féminins encore plus inconnues, car non seulement victimes de l'injustice littéraire (hélas impitoyable) mais également des préjugés du temps. Un régal pour ceux qui, comme nous, cherchons à sortir des sentiers battus.

Par Hervé Bel

Ce qui plaît dans ce livre, comme dans le précédent, c'est la souveraine liberté de choix de l'auteur. Il ne cherche pas à justifier ou classifier les écrivains qu'il va tirer des griffes de Léthé; il décide, et c'est à nous de suivre. Ainsi, cette fois, dans "Cachées par la forêt", il n'y a pas seulement des auteurs féminins français (ce qui aurait été le pendant du livre précédent)... Son voyage commence avec une Japonaise née en 825, se poursuit avec des Anglaises, des Scandinaves... Chaque fois, en quelques pages toujours senties, piquantes, érudites mais jamais lourdes, il nous trace le portrait vif et plaisant de personnes dont le nom serait sans doute perdu à jamais s'il n'était pas là, lui.Il donne pour les cent années à venir des idées de lectures.C'est formidable, et bien sûr frustrant aussi, de devoir admettre notre ignorance, alors que nous passons notre vie à lire. A notre décharge, Eric Dussert est très strict sur la notion de l'oubli en littérature. S'il aborde Marguerite Audoux (enfin une connaissance!), il "oublie" Simone, Delarue-Mardrus, Marion Gilbert, Céline Lhotte trop connues peut-être, pour aller vers de plus humbles encore!Qui retenir dans ce foisonnement? Au hasard, Marthe Oulié (1901-1941) qui se lance en 1925 en Méditterannée avec d'autres compagnes pour tirer un livre de ses aventures La croisière de Perlette. Plus tard, elle traverse le désert et publie Bidon 5. Je retiens Karin Boye (1900-1940). Après Zamiatine (Nous autres, 1920), elle précède 1984 d'Orwell en écrivant La Kallocaïne (1940), l'histoire d'un monde où l'on invente un sérum de vérité "si efficace qu'il permet au régime totalitaire de tout savoir des pensées de chacun". Nous y sommes presque désormais, avec internet... On n'en finirait pas de citer des noms et des romans à découvrir.L'objet du livre d'Eric Dussert n'est pas de gémir sur l'oubli des femmes. Il fait mieux: il le brise.Mais c'est assurément aussi un matériel de travail fantastique pour celui qui, en fouillant une à une la vie de ces femmes pourrait y trouver des explications sur l'oubli dont elles ont fait l'objet. Y a-t-il seulement ce machisme si facilement mis en avant pour tout expliquer?Si peu de femmes, en France, sont passées à la postérité, il en va différemment en Angleterre où le XIXème siècle (période victorienne, très conservatrice) compte parmi ses plus grands écrivains, inoubliables, Jane Austen, les soeurs Brontë, sans oublier le plus grand de tous, je veux parler de ma chère George Eliot (1819-1880) que Proust, après la lecture du Moulin sur la Floss a considéré comme son égal... Comment expliquer Braddon, Radcliffe, et tant d'autres, alors qu'en France, si peu de noms émergent?Les Ensablés, depuis quelques années, cherchent aussi à mettre à l'honneur les femmes écrivains oubliées. Ainsi, la semaine dernière, François Ouellet (autre explorateur rayonnant) évoquait Marcelle Auclair...Question: Marcelle Auclair, la connaissez-vous Eric Dussert?Lecteurs des Ensablés, précipitez-vous rapidement chez votre libraire.Eric Dussert - Cachées par la forêt - La Table Ronde - 9782710377146 - 22 €