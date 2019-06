Les Ensablés - "Madame 60 bis" de Henriette Valet (1900-1993)

Par Hervé Bel









Madame 60 bis, tel est son nom, ou plutôt son matricule. On ne saura rien de plus sur cette femme enceinte qui, au début des années 20, se présente un soir à l'Hôtel-Dieu de Paris. Peut-être bien qu'il s'agit d'Henriette Valet elle-même qui, plus tard, dira que, dans ce roman, elle n'a dit "que la vérité". En tout cas, la narratrice est madame 60 bis elle-même, fine observatrice, ne parlant jamais d'elle-même, et décrivant sans complaisance ces "choses vues", terribles, autant le dire tout de suite, dans une salle d'hôpital où des dizaines de femmes, des milieux les plus modestes, cohabitent quelques jours avant d'accoucher.Il n'y a pas d'histoire dans ce récit, plutôt une succession de scènes où différents protagonistes sont décrits. Cela rappelle beaucoup la méthode de Derrière l'abattoir d'Albert-Jean