Les Ensablés - "Mal'Concilio" de Jean-Claude Rogliano, dureté et féérie d'un roman corse

Par Denis Gombert









Dans son tronc, on raconte que « les maudites s’enivrent de sang et qu’elles en ressortent comme emplies d’une vigueur nouvelle et descendent sur le village et les campagnes ». On raconte encore que c’est ici qu’on peut recevoir le don de passer d’une rive à l’autre, de vie à trépas. En effet, les morts ont besoin d’un vivant pour les guider de l’autre côté de la vie, de l’autre côté de l’eau. Une personne occupe cette fonction. On l’appelle le Mazzeru.Pas plus que les autres, « le Fou », héros et narrateur du roman n’aimait traîner trop du côté du Mal’ concilio. Mais avec les années, cet étrange enfant aux yeux clairs et aux cheveux blancs qui ne se lie pas aux autres, qui en est même la risée permanente, et qui passe son temps à chasser les geais et à se cacher dans le maquis, s’est rapproché de l’arbre. Il en a fait son lieu. Il habite juste à côté, plus loin que Torremortà, là où sont justement les maisons abandonnées.« Tu as vraiment tout de la bête sauvage ».La première fois que Lésia, la fille de Sgio Dom Monfredo, à la fois la plus belle et la plus convoitée du village, s’adresse au « Fou », c’est certainement par défiance et pour se moquer. Mais rapidement chacun des deux jeunes gens va trouver chez l’autre sa part manquante : pour Lésia le goût de la transgression, pour le « Fou » l’éveil sensoriel à la beauté. Le « Fou » initie Lésia à domestiquer la nature environnante : cueillir le laurier, chasser au fusil, observer le ciel de nuit, entendre gronder le torrent dans un fracas de pierres, se raconter des histoires qui font peur et, aussi et surtout, pénétrer un jour au sein du tronc de Mal’ concilio…L’idylle de ces deux adolescents qui en restent aux jeux innocents de l’enfance s’arrête lorsque Timante, « Timante aux mains blanches, aux habits de drap fin », Timante le soupirant officiel de Lésia, vient défier le « Fou ».Timante est riche, hâbleur, sûr de sa beauté et follement enjôleur. Pour Lésia, il prépare une sérénade. À ses pieds il veut se pâmer en lui chantant une belle chanson d’amour. Et tout le village sera là pour le soutenir et l’acclamer.« Mais dans la bouche de Timante il manquait cette ferveur, cet élan, cette adoration qui auraient fait de cette romance une chanson pour Lésia… et moi, le Fou, je ressentais… je ressentais ce qui aurait donné à ces mots la fraicheur des sources, la douleur du vent de mai… »Épiant la scène dans son coin, souffrant de voir le manège amoureux risquer d’opérer, le « Fou » sort de sa cachette pour empêcher la sérénade. On l’attrape alors et on l’amène sur la place du village. Là, il est exposé aux regards de tous. Pour le moquer, Timante lui demande de chanter, puis lui glisse un crapaud dans la chemise. C’est plus fort que lui, le « Fou » crache au visage du soupirant. Insulté, Timante voit rouge. Aidés par ses amis, ils saisissent le « Fou » et le plaquent au sol. On le roue de coups. Abandonné, lessivé, alors qu’on le croit à bout de force, l’adolescent aux yeux clairs et aux cheveux blancs arrive soudain à saisir le pied de Timante.« Comme je prenais appui sur le sol, mes doigts rencontrèrent une pierre. Elle était lourde et presque trop grosse pour ma main. Je parvins quand même à la saisir. Alors, réunissant toute la force que souffrance et la haine m’avaient donnée, je lui assénai un coup formidable sur la bouche. Je sentis les dents craquer. »Exit le prétendant ridule. Privé de ses dents, on ne le surnomme plus dans le village que « Dentirotta ». Lésia a trouvé l’acte de bravoure du « Fou » formidable.« Tu es très courageux, tu sais », lui dit-elle. Et cette fois il n’y avait aucune ironie dans sa voix.Un sanglier rôde autour du village. Il fait peur à tous. On l’appelle Démonio. On est certain que le diable l’habite. Il est une de ces créatures qui hantent Mal’ Concilio. Le jour où le sanglier attaque, c’est un nouveau défi qui se présente au « Fou ». Tuera-t-il cette sorte de dragon corse et possédera-t-il un jour sa belle ? Et cette Lésia. Outre sa beauté, quel est son pouvoir véritable ? Quelque chose la ramène toujours vers le « Fou » et au pied du Mal’ Concilio. Qu’est-ce que c’est ?Étonnamment, ce roman corse de Jean-Claude Rogliano publié en 1980 aux éditions Belfond emprunte au romantisme allemand du début du XIX ème siècle : conte initiatique, balancement subtil entre réalisme et fantastique, présence thaumaturge ou maléfique de la nature, répertoire précis de mœurs et légendes d’une région particulière, beaux personnages antithétiques précipités vers un destin tragique, écriture inspirée.Longtemps confidentiel, Mal’ concilio est aujourd’hui étudié à l’école sur l’île de Beauté et a méritoirement trouvé sa place auprès d’autres livres comme Columba de Prosper Mérimée ou Les frères Corses d’Alexandre Dumas. Il gagne désormais à être plus connu sur le continent...Denis GombertJean-Claude Rogliano – Mal'concilio – Clémentine – 9782370121035 – 7,50 €