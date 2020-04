Les Ensablés - "Un caractère" de Léon Hennique (1850-1935)

Par Hervé Bel

Il est l'auteur d'une des cinq nouvelles des Soirées de Médan, écrites par des disciples de Zola dont il fut très proche. Ce n'était donc pas n'importe qui. Dans les dictionnaires lapidaires, quand il y figure, il est qualifié de naturaliste... La lecture de son roman "Un caractère" démontre que, comme Huysmans et tant d'autres, il ne fut pas que cela.Une courte biographie ne sera pas de trop pour comprendre en quoi Hennique est intéressant. Fils d'un officier affecté en Guadeloupe, il naît en 1850. Il retourne assez vite en France et fait son droit à Paris. Le jeune homme se sent surtout une vocation littéraire. Vers 1876, déjà auteur de deux romans, il est d'un des rédacteurs du journal de Catulle Mendès "La République des Lettres" qui publie Mallarmé et les premiers textes de Maupassant, et c'est là qu'il rencontre Joris-Karl Huysmans avec qui il restera lié tout sa vie.Huysmans en a fait un portrait élogieux dans la revue "Les hommes d'aujourd'hui" (1887): Pour les quelques-uns qui s’intéressent aux usages de l’homme dont ils apprécient l’oeuvre, il suffira, je pense, d’attester que Léon Hennique vécut jusqu’à ce jour à l’écart des journaux et des réclames et qu’il fut, dans son isolement désiré des tourbes, un homme de lettres soigneux et probe.Ils ne se sont jamais quittés