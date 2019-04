Les Ensablés - "Un homme nu dans une malle" de Louis Roubaud (1887-1941)

Par Hervé Bel







En effet, qui a tué M. Jeanssagnière, veuf, âgé de cinquante-deux ans, habitant 3bis de la rue de la Sablière dans un hôtel particulier, en compagnie d'un boy annamite disparu sans laisser d'adresse? Ce n'est pas tant le meurtre qui est étonnant, que le fait d'avoir retrouvé son corps nu dans une malle envoyée à la gare de Nantes. La victime, dit un rapport, "exprimait une indicible horreur"... Et d'abord de quoi est-il mort?Monsieur Pomet, riche homme d'affaires, souhaite à tout prix connaître l'assassin, car Jeanssagnière qu'il a connu en Indochine, était son meilleur ami. II prend contact avec le narrateur, un journaliste reconnu, et le charge d'accompagner la police dans ses recherches. Ce narrateur, sans doute, n'est autre que l'auteur lui-même, Louis Roubaud, reporter célèbre qui a trainé ses guêtres dans tous les pays du monde.Voilà le décor planté; C'est à travers le journaliste, véritable Rouletabille, que le lecteur suivra cette enquête extraordinaire à plus d'un titre. Et d'abord les faits. On découvre que les trois jeudis précédant la découverte du cadavre, cette même malle avait été déjà confiée à des commissionnaires par des hommes étranges et n'avait pas été livrée.Or il apparaît que la mort de la victime ne remonte pas à plus d'une semaine... Comment expliquer ça?Très vite, il apparaît que les proches de Jeanssagnières ont tous un motif d'avoir tué cet homme un peu bizarre qu'était Jeanssagnière, brisé par la mort de sa femme en Indochine, par ailleurs passionné de magie...Qui sont ces suspects, et surtout ce boy énigmatique?Je n'en dirai pas plus cher lecteur. Je laisse le mystère entier pour que vous découvriez la solution absolument inattendue, et pourtant logique, tout comme dans les enquêtes de Rouletabille et le Dupin d'Edgar Poe, fondées chaque fois sur l'impossibilité du meurtre. Dans le mystère de la chambre jaune, c'est l'impossibilité d'un assassinat dans une pièce d'où l'assassin n'a pas pu s'échapper (et s'est échappé quand même). Ici, c'est peut-être plus fort puisque le meurtre s'est répété plusieurs jeudis de suite, mais il n'y a qu'un cadavre.Ultime et réjouissant clin d'oeil, on lira la dernière page du livre, avec ce petit mot de l'éditeur plein d'humour.Appelé également Le crime des quatre jeudis, le roman de Roubaud eut un succès extraordinaire. Publié d'abord en feuilletons dans Le petit parisien (qui se targuait d'avoir le tirage le plus élevé du monde), il passionna la foule. La dernière édition remontait à 1945.A côté de cette fantaisie policière si française, on doit à Louis Roubaud des reportages très sérieux, notamment sur la prostitution récemment réédité par... L'éveilleur.Bonne lecture, chers amis des Ensablés!Louis Roubaud - Un homme nu dans une malle : qui a tué? - L'Eveilleur - 9791096011339 - 16 €