Les étrangers : l'adolescence, face à face

Marie-Laure Fréchet

Ses pas le mènent vers une gare désaffectée dans laquelle se cachent quatre garçons aux abois. Dans la région où il vit, Basile a entendu parler du triste sort réservé aux migrants. Mais quand un membre de cette petite bande se fait enlever par un passeur, Basile se trouve embarqué malgré lui dans son opération de sauvetage.Ce palpitant roman jeunesse marque la première collaboration d’Éric Pessan et d’Oliver de Solminihac. « Nous avions envie de faire un roman à quatre mains, raconte Éric Pessan pour qui c’est une première. Le format jeunesse a facilité cette rencontre. Il permet plus de liberté. Dans le format adulte, l’écriture à quatre mains est vue avec plus de méfiance. Olivier m’a envoyé le premier chapitre et j’ai renvoyé le deuxième, dans une succession de deus ex machina qui m’a surpris moi-même, le tout avec une grande fluidité. »Très vite, le thème des migrants s’est imposé, un sujet qui touche particulièrement Olivier de Solminihac, qui vit à Dunkerque. « À Nantes, où j’habite, il y a aussi des migrants, ajoute Éric Pessan. Or, j’écris sur le monde qui m’entoure. »Il n’y a que sur le titre que les deux auteurs ont longuement achoppé. C’est finalement Les Étrangers, qui a été retenu. Un mot à forte connotation politique, qui, s’il évoque un statut administratif, suggère aussi un rapport à l’autre et à l’inconnu. « Ce titre me plaît beaucoup, conclue Éric Pessan. J’ai juste dû me débarrasser d’Albert Camus… »Eric Pessan, Olivier de Solminihac - Les étrangers - l'école des loisirs - 9782211236836 - 13€

