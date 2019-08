“Les gens du Nord sont comme les autres, mais en mieux...”

MARIE-LAURE FRÉCHET

Se définissant lui-même comme un sprinteur plus qu’un coureur de fond, Jean-Louis Fournier excelle dans le roman court, vif et bien troussé. D’où un temps d’arrêt devant l ’exercice imposé de 600 pages. « J’ai eu peur de manquer de souffle », reconnaît-il. Mais on ne se refait pas. Le projet ne pouvait que toucher la corde sensible de celui qui puise le plus souvent en lui la matière de ses livres.« Je suis énormément amoureux du Nord depuis que je l’ai quitté. J’ai pour lui un attachement viscéral et une sympathie folle pour les gens du Nord, dont les qualités extraordinaires sont méconnues. » Né à Calais, Jean-Louis Fournier a grandi à Arras, avant de devenir parisien. C’est de la capitale qu’il a reconsidéré le territoire de son enfance. « Ailleurs, c’est loin. Le Nord, c’est tout près. Je n’ai pas perdu le Nord, je l’ai gagné. »Moins encyclopédie que miscellanées, son dictionnaire ressemble à un sympathique estaminet où passent les habitués, la famille, les édiles, des anonymes et ceux à qui on ouvre la porte par politesse.Entre les figures imposées et les choix de cœur, la plume se délie, tantôt rieuse, tantôt sensible. Avec toujours en ligne de mire un Nord qui a largement gagné ses galons dans le monde de la culture.« Je n’allais pas recommencer le coup de Dany Boon. Ce n’est pas suffisant de dire que les gens du Nord sont chaleureux. Ce sont aussi de formidables intellectuels. Il faut juste enlever la suie dont on les a couverts », affirme l’écrivain.Et de conclure évidement : « Finalement les gens du Nord, ils sont comme les autres, mais en mieux. »Jean-Louis Fournier - Dictionnaire amoureux du Nord - Plon - 9782259253086 - 24 €