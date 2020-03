Les guerres de Bernard B. Fall, par Hervé Gaymard

Bernard B. Fall, un homme imprudent

Preuve en est de l’acharnement antérieur des médias sur un personnage qui finalement ne fait pas de bruit, puisqu’en réalité celui que l’on surnomme familièrement HG n’est pas forcément un tapageur de la cause médiatique, tant s’en faut ! Lui se veut plutôt comme un observateur attentif et distancé des soubresauts politiques du moment, une sage attitude qui lui vaut parfois d’être tout bonnement mis à l’écart des grands débats.Mais ? Or l’homme que je connais fort bien est bien plus complexe qu’il n’y paraît et n’est pas réductible à l’instant éphémère d’une société française rongée par le doute. Encore tout récemment il me confiait, « Je suis un homme qui a fait de la politique ». Mais qu’est-ce que signifie au juste cette étrange formulation particulièrement lucide et incisive ?La réponse se situe vraisemblablement dans son regard personnel porté sur le monde et ses véritables centres d’intérêt, à commencer par l’histoire et la littérature. L’homme, et cela peut surprendre, est en effet curieux des autres. Il s’interroge sur leur sort ! Comme en témoigne une œuvre abondante et particulièrement soignée sur le plan littéraire. HG défend également par ce médium une langue française qui se veut conforme à ses valeurs.Il n’en fallait pas moins pour qu’Hervé Gaymard nous surprenne encore par la parution récente d’un premier récit selon l’éditeur intitulé Bernard B. Fall, un homme en guerres, dont la vie fut pour ainsi dire aussi courte que rocambolesque et dont le destin enclin à de multiples contradictions n’a pas échappé cependant au regard pointilleux de l’auteur.Né en 1926 à Vienne dans une famille juive et là tout est dit ou presque, le protagoniste contraint de fuir son pays, entre en résistance à l’âge de seize, au sein des FFI en Savoie. Pour ensuite se retrouver traducteur au procès de Nuremberg face aux bourreaux de ses parents. Triste fatalité ! Il découvrira une seconde terre d’accueil aux États-Unis et s’empare de la question de l’Indochine en s’imposant alors comme l’un des premiers spécialistes de la guerre révolutionnaire et de la contre-insurrection.Il trouve malheureusement la mort le 21 février 1967 à quarante ans en sautant sur une mine. Fin d’une vie qui fut essentiellement tournée vers la compréhension des méandres de l’histoire présente.De ce point de vue et cela semble important à signaler, Hervé Gaymard ne s’est pas contenté de retracer le parcours biographique de Bernard B. Fall, il s’est intégralement plongé dans la vie du correspondant de guerre, jusqu’à rencontrer ses proches au travers un itinéraire porté par le souci de vérité.Hervé Gaymard – Bernard. B. Fall. Un homme en guerres – Equateurs – 9782849906668 – 21 €