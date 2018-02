Les infidèles : de l'élégance de l'adultère

Qualifier Les Infidèles de polar sexy serait un peu réducteur, mais pas totalement menteur. Le nouvel ouvrage de Dominique Sylvain, publié aux éditions Viviane Hamy, est pénétré d'une séduction insidieuse, au sein d'une galerie de personnages aiguisés, sans que ce ne soit jamais caricatural pour un roman sur l'adultère.



Ce n'est pas le premier polar de Dominique Sylvain, réputée pour ses romans policiers pour lesquelles elle a été de nombreuses fois récompensées. Et ce n'est pas non plus le premier roman sur l'adultère, thème vu et revu, parfois même racoleur. Mais avec cette auteure de romans noirs, l'écriture est élégante.

Les Infidèles est un roman sur le désir sous toutes ses formes : interdit, caché, revendiqué, recherché, montré, sublimé, réprimé, ignoré, souhaité, soupiré... Tout cela grâce à une variété de personnages aux caractères affûtés par l'auteure, aux histoires croisées ou aux vies intriquées.

À Paris, Salomé Jolain, jeune journaliste reporter d'images (JRI) chez TV24 est retrouvée assassinée, son corps jeté dans une poubelle. Cette denière, intrépide et têtue, enquêtait sur l'adultère.

À la rédaction, le patron Alexandre, sa compagne Dorine ainsi que son frère, Valentin, qui travaille également en tant qu'homme à tout faire chez TV24, sont chacun plus ou moins bouleversés par la nouvelle ou ont, au contraire, quelque chose à cacher. Les parents de Salomé, eux, sont effondrés.

Le commandant Bournier et son lieutenant Maze, éblouissant de sensualité, qui enquêtent sur l'assassinat de Salomé Jolain, font le lien avec la tante de la jeune Jolain, Alice Kléber, qui a ouvert un site lovalibi.com et qui réside dans la belle région de Bourgogne.

Comme son nom l'indique, ce dernier permet à toute personne souhaitant vivre une aventure extraconjugale de justifier auprès de son conjoint de ses absences. Alice, froide, manipulatrice, dénuée de toute morale emploie un gentil jeune homme, Lucien, qui s'est lui aussi pris au jeu de l'invention.

Bien sûr, Les Infidèles est un prétexte pour que chacun expose son point de vue sur l'adultère. On croisera celui qui s'en vante, celui qui le redoute, celui qui l'encourage...

Dans ce roman à plusieurs voix, chacun cherche la vérité – ou à s'en cacher. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine de ce meurtre, se trouve le désir. L'histoire alterne entre chaque personnage, que l'on aime ou l'on déteste au fil du temps et selon les caractères. Plein de suspens et de rebondissements, le roman est bien écrit et enrobé dans une jolie édition. Et, l'issue est surprenante (pour un polar, c'est donc une très bonne nouvelle.)





Dominique Sylvain – Les Infidèles – Éditions Viviane Hamy – 9791097417017 – 19 €