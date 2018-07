Les lecteurs en parlent : 15 livres à découvrir (tome 6)

CLASSEMENT – Pas de vacances pour les lecteurs qui explorent durant l’été des livres à foison. Comme chaque semaine, ActuaLitté et Babelio réunissent des données sur les tendances du moment, constatées sur le réseau social. Peut-être des livres qui vous auraient échappé, et qui pourraient tout à fait trouver leur place sur les tables de librairies.









Cette semaine, beaucoup de mouvements dans les lectures : Rebecca Fleet et Mo Malø s’accrochent aux deux premières places. Pour la sixième semaine, l’auteure britannique se retrouve dans notre classement, et pour la troisième semaine consécutive au top du classement : sorti le 7 juin dernier, le roman continue de convaincre.

Les chanceux qui ont pu découvrir le livre de Serge Joncour en avant-première (parution le 22 août) sont manifestement convaincus également, alors que ce livre de la rentrée rentre dans le top 4 des ouvrages les plus plébiscités.

Remarquable, en revanche, l’arrivée fulgurante de la bande dessinée de Zidrou et Aimée de Jongh : directement entré à la 3e place, cette histoire raconte le rapport au corps, et son vieillissement. Très poétique, dans son traitement, et dans le même temps assez facétieux.

Ensuite, pour ne décevoir personne, les romans de Maylis de Kerangal et de Clara Dupont-Monod ne sortiront respectivement que les 16 et 22 août. Vous pouvez toujours les pré-commander auprès de votre libraire, mais inutile de pester s’il ne l'a pas encore.

Retrouver la liste des 15 romans qui agitent la planète livre actuellement :

1. L'échange de Rebecca Fleet

Robert Laffont - 9782221216248

2. Qaanaaq, de Mo Malø

La Martinière – 9782732486307 – trad. Gabrielle Sedita

3. L'obsolescence programmée de nos sentiments, de Zidrou et Aimée de Jongh

Dargaud – 9782505067566

4. Chien-Loup de Serge Joncour

Flammarion – 9782081421110

5. Maudite ! de Denis Zott

Hugo & Cie – 9782755637700

6. Un petit carnet rouge de Sofia Lundberg

Calmann-Lévy – 9782702163511 – trad. Caroline Berg

7. Moins qu'hier (plus que demain) de Fabcaro

Glénat – 9782344025796

8. Un monde à portée de main, de Maylis de Kerangal

Verticales – 9782072790522

9. La révolte de Clara Dupont-Monod

Stock – 9782234085060

10. Et si tu redistribuais les cartes de ta vie ? de Carole-Anne Eschenazi

Eyrolles – 9782212569254

11. Souvenirs effacés, d’Arno Strobel

L'Archipel – 9782809824506 – trad. Céline Maurice

12. La femme qui voit de l'autre côté du miroir, de Daphnée Leportois et Catherine Grangeard

Eyrolles – 9782212569247

13. L'île des absents, de Caroline Eriksson

Les Presses de la Cité – 9782258136915 – trad. Laurence Mennerich

14. Les Suprêmes chantent le blues, d’Edward Kelsey Moore

Actes Sud – 9782330103361 – trad. Emmanuelle Aronson, Philippe Aronson

15. L'éternité c'est compliqué, de Jennifer L. Armentrout

J'ai Lu – 9782290144152 – trad. Cécile Tasson