Les lecteurs en parlent : 15 livres à découvrir (tome 7)

Ça sent les prémices de la rentrée littéraire actuellement : cinq titres de la liste comptent parmi les romans qui ne sortiront que dans quelques semaines. Les lecteurs sont manifestement impatients : Clara Dupont-Monod, Serge Joncour, ou encore Olivier Adam, Inès Bayard et Olivia de Lamberterie occupent les 8 dernières places du classement, mais nul doute que les choses vont évoluer.

Côté première place, on ne présente plus Rebecca Fleet, qui s’est désormais installée confortablement en haut du classement.

Le roman de Marilyse Trécourt, sorti voilà à peine un mois, vient se positionner directement à la troisième place : une arrivée en fanfare. L’histoire de cette quarantenaire qui voulait changer de vie, et se réveille un beau matin avec Brad Pitt endormi dans son lit, a su conquérir les cœurs.

Un conte qui nous parle de désir et d’insatisfaction... Un peu comme le train que l’on devait prendre et qui finalement est annulé pour d’obscures causes ?

La suite est à découvrir en librairie, bien entendu.

Retrouver la liste des 15 romans qui agitent la planète livre actuellement :

1. L'échange de Rebecca Fleet

Robert Laffont - 9782221216248

2. L'obsolescence programmée de nos sentiments, de Zidrou et Aimée de Jongh

Dargaud – 9782505067566

3. Vise la lune et au-delà ! de Marilyse Trécourt

Eyrolles – 9782212569490

4. Qaanaaq, de Mo Malø

La Martinière – 9782732486307 – trad. Gabrielle Sedita

5. La femme qui voit de l'autre côté du miroir, de Daphnée Leportois et Catherine Grangeard

Eyrolles – 9782212569247

6. L'éternité c'est compliqué, de Jennifer L. Armentrout

J'ai Lu – 9782290144152 – trad. Cécile Tasson

7. La révolte, de Clara Dupont-Monod

Stock – 9782234085060

8. Chien-Loup, de Serge Joncour

Flammarion – 9782081421110

9. Jackaby, de William Ritter

Bayard Jeunesse – 9782747058940 – trad. Patrice Louinet

10. L'île des absents, de Caroline Eriksson

Les Presses de la Cité – 9782258136915 – trad. Laurence Mennerich

11. Avec toutes mes sympathies, d’Olivia de Lamberterie

Stock – 9782234085800

12. Je voudrais que la nuit me prenne, d’Isabelle Desesquelles

Belfond – 9782714479488

13. Un petit carnet rouge de Sofia Lundberg

Calmann-Lévy – 9782702163511 – trad. Caroline Berg

14. Le malheur du bas, d’Inès Bayard

Albin Michel – 9782226437792

15. La tête sous l'eau, d’Olivier Adam

Laffont Robert – 9782221215173