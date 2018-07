Les lecteurs en parlent : les 15 livres du moment (tome 5)

Durant l’été, les livres circulent, plus vite et plus fort. Et chaque semaine ActuaLitté en partenariat avec Babelio vous propose de retrouver les lectures du moment. Des conseils par ceux qui lisent – et des livres à avoir sous la main.









Cette semaine, le livre de Mo Malø fait une remontée fulgurante, passant de la 10e à la 2e place. Cette histoire qui se déroule dans le blanc glacé du Groeland raconte le retour au pays d’un détective qui l’avait quitté à l’âge de 3 ans, pour vivre au Danemark, à Copenhague.

Apparition également du splendide roman de Serge Joncour, qui ne sortira que fin août, inutile d’aller pleurer auprès de votre libraire pour le trouver. Dans le Lot, l’écrivain remonte le temps, pour revenir dans un village qui fut détruit par la Première Guerre mondiale... À garder à l’esprit, de toute manière.



La délicieuse, quoiqu’un brin autoritaire Aspirine de Joann Sfar reste dans les mains des lecteurs bien qu’elle perde quelques places. Et notons, toujours en bande dessinée, l’arrivée en 14e place de Il faut flinguer Ramirez, que la rédaction avait particulièrement aimé. Si, si, promis, de l’excellent niveau !



Retrouver la liste des 15 romans qui agitent la planète livre actuellement :

L'échange de Rebecca FleetRobert Laffont - 9782221216248Qaanaaq, de Mo MaløLa Martinière – 9782732486307 – trad. Gabrielle SeditaEt si tu redistribuais les cartes de ta vie ? de Carole-Anne EschenaziEyrolles – 9782212569254Moins qu'hier (plus que demain) de FabcaroGlénat – 9782344025796Un petit carnet rouge de Sofia LundbergCalmann-Lévy – 9782702163511 – trad. Caroline BergChien-Loup de Serge JoncourFlammarion – 9782081421110La femme qui voit de l'autre côté du miroir, de Daphnée Leportois et Catherine GrangeardEyrolles – 9782212569247Maudite ! de Denis ZottHugo & Cie – 9782755637700Rue de Sèvres - 9782369814610Sous nos yeux de Cara HunterBragelonne – 9791028111618 – trad. Sébastien RaizerLa révolte de Clara Dupont-MonodStock – 9782234085060Monsters in the Dark, tome 1 : Larmes amères de Pepper WintersMilady – 9782811228972 – Joëlle TouatiPetit manuel de résistance contemporaine de Cyril DionActes Sud – 9782330101442Glénat – 9782344011881Lettres à un jeune auteur de Colum McCannBelfond – 9782714476036 – trad. Jean-Luc Piningre