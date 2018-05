Les libertés d'une jeune femme face à la Foi de quatre garçons

Quatre jeunes adolescents. Quatre amis qui partagent la même jeunesse catholique, qui vivent leur foi en allant régulièrement s’occuper des personnes impotentes à l’hospice : leur parler, changer leurs draps et leurs vêtements souillés. Comme un sacerdoce.





D’ailleurs, le premier d’entre eux n’est-il pas surnommé Le Saint parce qu’il semble vouloir vouer sa vie à l’Église où ils vont, tous les quatre là aussi, accompagner de leurs instruments, le chant des fidèles.

Bien sûr ils voient aussi, autour et loin d’eux, d’autres jeunes qui mènent une vie tout autre, bien différente de la leur, mais ils n’en sont pas envieux et restent simplement heureux de leur état. Loin de certaines richesses.

Bien sûr, ils ont les frémissements de leur âge surtout lorsqu’ils aperçoivent Andre, une fille de leur âge, mais qui ne les fréquente pas. Pour de multiples raisons. Et eux sentent quelque chose remuer en eux qu’ils devinent, pressentent, mais ignorent tout aussitôt.

De même qu’ils ignorent la vie et les libertés d’Andre qui les fascine à distance.

Et eux-mêmes ignorent beaucoup les uns à propos des autres parce que leur route est tracée pour eux, que les questions sans réponse ont été effacées et que la superficialité de leur amitié noie et gomme les aspérités de leur vie. Comme pour Luca, le deuxième du groupe, dont le narrateur (le troisième) découvre incidemment la vie familiale difficile qui est la sienne. Tellement visible. Tellement cachée.

C’est Bobby, le quatrième de la bande qui osera prendre le téléphone pour appeler Andre afin de lui proposer de venir se joindre à leur groupe de musique pour chanter. Proposition qu’elle refusera, mais cette demande sera le début de la fin de tout.

Cette escapade adolescente dans les années 70 est l’occasion pour Alessandro Baricco, de dresser un portrait en pied de la société italienne marquée au fer rouge par le catholicisme et son emprise majeure sur les enfants, les familles, la société, le quotidien. Par son omniprésence dans tous les recoins de la vie.

Une société dans laquelle, pourtant, des fissures commencent à se dessiner autour de la liberté sexuelle : une émancipation encore bien loin d’avoir brisé tous les dogmes.

Car c’est un profond dilemme pour ces jeunes croyants totalement modelés par l’éducation qu’ils ont reçue, de s’écarter du chemin tracé sans perdre simultanément tous les repères, toute la stabilité qu’elle leur apportait.

Comme toujours, Alessandro Baricco raconte admirablement une histoire romanesque, magnifique et dramatique déroulée inéluctablement vers son dénouement, accompagnant le déchirement de l’adolescence, la rencontre avec la vie adulte, réelle, dure, souvent terrible.

Mais c’est aussi une histoire racontée à demi-mot, obligeant le lecteur à deviner ce qui se passe derrière le paravent des convenances et jouant crûment avec le contraste avec d’épisodes sans retenue.

Bien que le contexte soit un petit peu désuet, cette fresque conserve une fraîcheur et une actualité intense dans les questionnements d’une jeunesse qui veut juste sauter de l’enfance dans un inconnu fascinant.





Emmaüs - Alessandro Baricco, traduit par Lise Caillat - Folio - 9782070454501 - 7,25 €