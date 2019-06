Les Lumières et le Monde : voyager, explorer, collectionner.

Cabinet Bonnier de la Mosson, acquis par Buffon en 1744, installé plus tard dans le Cabinet du Jardin du Roi. Démontées en 1935, restaurées et installées définitivement à la bibliothèque centrale du Muséum en 1979.

En étudiant les mondes anciens, en définissant l’esprit de collection, en explicitant les motivations des botanistes, astronomes et autres géographes et enfin en accompagnant les explorateurs du XVIIIe siècle à la découverte de terres inconnues, nous touchons du doigt la frénésie qui accompagnait le retour des inventeurs de trésors car il s’agissait bien alors d’objets, de plantes, d’animaux, etc., dignes de trésors.Les sources n’ont pas manqué pour l’historien, entre les publications officielles faisant suite au retour des héros et de leurs trouvailles, les notes de voyages, les carnets de bord, les dessins et autres cartes, la difficulté est plus de faire le tri entre ce qui relève de l’exactitude scientifique et de ce qui relève de la rêverie et du fantasme.Car même en ce XXIe siècle, comment ne pas laisser place à l’imagination quand on lit dans cet essai les vies et anecdotes de voyage de personnages tels que Bougainville, Michaux, James Cook, Buffon (qui ne voyageait pas), Banks et tant d’autres ?Sans faire du film de Peter Weir, Master and Commander (2003), une fresque historique précise, celui-ci permet néanmoins de rendre compte d’un élément majeur : les naturalistes et plus largement les scientifiques qui partaient en expédition avaient rarement un navire affrété exclusivement pour eux, tous les botanistes n’avaient pas la chance d’embarquer sur l’ HMS Endeavour du capitaine Cook, il fallait alors faire avec de nombreuses contraintes qui contraignaient nos chercheurs à n’être jamais en paix pour leurs découvertes, que cela soient les plantes, les animaux, voire les hommes, qu’ils souhaitaient ramener vivants ou des notes, dessins, données cartographiques… La vie des explorateurs n’est pas de tout repos et peu moururent tranquillement dans leur lit.Ces explorations permirent la convergence entre l’archéologie, la géographie, l’histoire naturelle, etc., ce croisement de différentes disciplines permit, petit à petit, l’émergence de ce que nous appelons aujourd’hui l’ethnologie et l’anthropologie.Malgré un contexte européen tendu, lié en grande partie à la situation politique de la France, la curiosité de la population – qu’elle soit anglaise, française ou d’ailleurs – pour les découvertes « exotiques » ne se démentit jamais. D’où une certaine course à la publication dès le retour sur terre afin de, certes, rendre compte, mais également bénéficier d’une certaine notoriété.Un des sous-titres de chapitre de ce livre est « Tout un monde dans une coquille », tout est dit ou presque. Les cabinets de curiosités pullulent à l’exemple de celui qui est maintenant observable au Museum National d’histoire naturelle de Paris. Confectionné par le financier Joseph Bonnier de La Mosson, racheté par Buffon, il est, depuis 1979, classé monument historique.Malgré les découvertes contemporaines, les explorations et collections du XVIIIe fascinent toujours et si au début la mise en scène des objets et/ou espèces de plantes et d’animaux exotiques était imaginée dans un but esthétique, « progressivement, [cette dimension] de la représentation s’efface au profit du caractère scientifique de la description. »Invitations au(x) voyage(s) (Égypte, Polynésie, Océanie, Antarctique, …), cet ouvrage retrace finalement la genèse de l’éthologie et de l’anthropologie.En définitive, « si les outils ont bien sûr beaucoup évolué depuis les voyages botaniques du XVIIIe siècle, les inquiétudes demeurent et sont exprimées en termes voisins ». Comme le rappelle l’auteur, la sixième extinction de masse annoncée démontre, hélas, la nécessité de cette « science des classifications » !Passionnant de bout en bout, à lire !Pierre-Yves Beaurepaire - Les Lumières et le monde : voyager, explorer, collectionner – Belin - 9782701194356 – 24 €