Les meilleurs livres pour les débutants en bourse

La bourse est un domaine large et complexe, et bien souvent compliqué à appréhender lorsqu'on est débutant. Pour apprendre les mécanismes des marchés financiers et savoir comment investir en bourse, rien ne vaut un bon livre. Voici quelques ouvrages à consulter avant de faire le saut dans le grand bain.







La bourse pour les nuls de Gerard Horny



L'effet boule de neige de Alice Schroeder

L'investisseur intelligent de Benjamin Graham

Diplômé de Sciences Po Paris, Gérard Horny est également rédacteur en chef d'un magazine consacré à la finance. Dans cet ouvrage, il explique la bourse dans ses plus grandes lignes. Le livre est accessible pour tous et vous ne serez pas noyé avec des termes techniques. Vous pourrez ainsi apprendre, facilement et à votre rythme, les grands concepts de la bourse et son fonctionnement.L'auteur nous donne également de nombreux conseils sur la gestion d'un portefeuille d'actions : comment et à quel moment acheter ou vendre, quels indicateurs économiques prendre en compte... Vous y trouverez de nombreux sujets intéressants comment les grandes places financières, le but de la bourse, les trackers, les caractéristiques d'un PEA, l’effet de levier qui permet de multiplier votre exposition , les outils à disposition pour faire les bons choix... Tout autant de sujets pour devenir un vrai expert !Alice Schroeder, étoile montante de l'assurance d'affaires, raconte l'histoire ici de Warren Buffett, véritable icône américaine, classé parmi les trois plus grandes fortunes du monde. L'auteur décrit à la fois sa vie personnelle, ses relations parfois difficiles avec son entourage, sa vie professionnelle et les principes qu’il a mis en application pour construire sa fortune.Découvrez ici les secrets de l'investisseur qui a le mieux réussi au cours du XXème siècle. Benjamin Graham , économiste, entrepreneur et investisseur américain du XXᵉ siècle, a été reconnu mondialement comme l'investisseur le plus doué de la planète. Il était l'un des professeurs de Warran Buffett à l'université avant de devenir son mentor.Dans ce livre, il détaille les principes de l'investissement dans la valeur : acheter des actions d'entreprises que l'on estime sous-estimées et dont la rentabilité sera vérifiée sur le long terme. Il explique comment déceler les signes au bon moment pour permettre à une entreprise d'avoir de bonnes performances.C'est un livre très intéressant qui permet aux particuliers comme aux chefs d'entreprises de connaître les mécanismes cachés de la finance. Prenez soin auparavant d’acquérir certaines notions dans la bourse afin de mieux connaître les raisonnements présents.