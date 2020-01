Les Mille briques, fabriquer la mémoire

MAËLLE UBICO

Elle invite alors la photographe et anthropologue Andrea Eichenberger à prendre part au projet. Pendant les douze derniers mois de fonctionnement de la maison d’arrêt, toutes deux partent à la rencontre des détenus et du personnel.Dès les premières pages du livre, les photographies ouvrent la voie et l’on se retrouve face au mur. Un mur de briques, comme tous les autres de l’ancienne maison d’arrêt aujourd’hui détruite. Et derrière, plus aucun doute, il y aura des rencontres.On pénètre dans les lieux : d’abord les parties administratives, puis les couloirs et enfin les cellules. Et là, on se retrouve dans une prison d’un autre temps. Au milieu de l’insalubrité générale, quelques détenus et membres du personnel acceptent de poser, de dévoiler leur quotidien, leurs souvenirs et leurs pensées.Les paroles recueillies par Isabelle Marseille ont été confiées à Denis Dormoy, écrivain et poète, qui a subtilement travaillé à leur mise en forme. Au travers des textes, on découvre des parcours de vie, on comprend les mutations personnelles qui se sont produites, on met des mots sur des images… La moindre émotion est restituée.Le trio Eichenberger – Marseille – Dormoy aura réussi à rendre visibles des personnes condamnées à rester invisibles aux yeux de tous, sans jamais montrer leur visage, pour préserver leur anonymat.Difficile de rester de marbre face aux Mille briques, à la fois mémoire visuelle et recueil poignant qui raconte la condition carcérale et les différentes manières de la vivre.Andréa Eichenberger (photos), Isabelle Marseille et Denis Dormoy (textes) – Les mille briques – Diaphane - 97826919077373 - 25 €