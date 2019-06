Les nuages de Magellan : des pirates au-delà de la dernière frontière

Oihana Olazcuaga-Garibal

Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

« Esprit critique. Les ados face aux fictions et au fake news »

Un mythe court parmi les marginaux : des pirates de l’espace auraient créé sur la planète Carabe une république idéale, loin des Compagnies.Dan, jeune serveuse idéaliste, est poursuivie par les autorités pour avoir entonné des chants révolutionnaires.Embarquée clandestinement sur le vaisseau d’un ex-pirate, elle n’a plus qu’une idée en tête, gagner Carabe.Voilà un space-opéra (en un seul tome !) que l’on conseillera volontiers aux novices et aux réfractaires à la science-fiction.Les passages sur le passé de l’univers permettent d’en comprendre les codes et le contexte. Les événements au présent, eux, mettent l’accent sur l’aventure : voyages spatiaux, découvertes de planètes inconnues, combats épiques…Le tout est tissé de questionnements sur la liberté de circuler et de s’exprimer, mais aussi sur la place des robots et intelligences artificielles dans la société. L’histoire est portée par un style vif, travaillé, et exempt de vocabulaire science-fictionnel abscons.Estelle Faye – Les nuages de Magellan – Scrineo – 9782367405858 – 21 €