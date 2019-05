Les perdants magnifiques, histoires du Vieux Monsieur à la lumière du feu

Quelle ne fut pas ma surprise, en parcourant les rayons de ma librairie, de voir exposés plusieurs ouvrages romanesques de celui dont je n'avais jamais imaginé l'écriture occupée à construire autre chose que des textes tendres mais courts, sur des mélodies souvent tristes ou, au moins, mélancoliques. Des textes brefs destinés à être écoutés ou chantés. Pas un roman à lire.Alors j'ai jeté mon dévolu, au hasard, sur Les perdants magnifiques.Et je suis entré dans un univers que je ne soupçonnais pas. Un univers encore émaillé de la même poésie que celle des chansons mais secouant toutes mes certitudes et dissolvant l'image iconique que Leonard Cohen s'est construite dans mon imaginaire.Dire que j'ai été dérouté est un euphémisme.Derrière l'histoire d'un homme qui pleure un ami disparu, comme a disparu la femme qui a été la sienne et qui s'est partagée entre eux deux, se dessine une quête du pourquoi de toutes choses ? De la mort. Du sexe. Des religions. Des relations humaines. Des dangers de la drogue. De l'inanité de la vie.Et puis, comme une sorte de fil rouge, une référence régulière, et de plus en plus détaillée au fil des pages, à la vie d'une jeune femme indienne née au milieu du XVIIe siècle sur les bords de la rivière Mohawk, dans ce qui deviendra, aujourd'hui, l'état de New York et qui était encore territoire d'influence française en Amérique du Nord. Baptisée par les jésuites après sa conversion et canonisée par Benoît XVI des siècles plus tard, Catherine Tekakwitha vient ainsi ponctuer, par des épisodes de sa vie, un récit qui fait, ailleurs, la part belle aux relations difficiles d'un ménage à trois dont l'issue tragique mortifie le narrateur.C'est l'occasion, pour Leonard Cohen, de se laisser dériver dans une écriture qui mélange expérimentation scripturale et évasions narcotiques, entre avalanche de mots et délires des sens, entre passé pluriel et futur solitaire, entre histoires personnelles et Histoire.La mélancolie, toujours. L'absence et le poids qu'elle fait porter à celui qui la subit. Les difficultés du bonheur assombri par des souvenirs. La culpabilité (?) persistante face à l'évangélisation des autochtones et l'effacement progressif de leurs cultures puis l'effacement des colonisateurs par d'autres, plus envahissants et radicaux encore.Je n'aurai jamais imaginé (je n'ai jamais lu ou entendu) Léonard Cohen en chantre d'une « cheminée d'aération au coin du continent » Nord-Américain.Je n'aurai jamais imaginé (je n'ai jamais lu ou entendu) Leonard Cohen en accusateur virulent d'une « Église Catholique Romaine de Québec » chargée d'une infinité de maux divers, personnels ou d'envergure plus universelle.En revanche, la voix rugueuse, grave, éraillée des derniers tours de piste de l'artiste n'a jamais cessé de chanter dans ma tête, page après page, comme si, des années après l’avoir écrite, le Vieux Monsieur me racontait son histoire autour d'un feu de camp. Une histoire remontée des limbes, mélangeant espoirs et souvenirs douloureux sans pour autant que le vague à l’âme ne devienne jamais tristesse.Leonard Cohen – Les perdants magnifiques – traduit par Michel Doury – Éditions Christian Bourgois – 9782267031294 – 10 €