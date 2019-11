Les petits de décembre allumeront-ils les feux de la révolte?

Dans Les petits de décembre, l'autrice nous promène dans une cité qu'elle connaît bien : la cité du 11 décembre. En foulant le parterre irrégulier de ce lieu tellement familier, elle nous dit beaucoup de cette Algérie des petits citoyens se réjouissant de peu : ici un terrain vague, sans lignes ni main courante, même pas de cages, et qui leur sert de terrain de football.Il est à eux ce terrain, leur attachement est viscéral et à la mesure de leur modeste requête : préserver ce lieu qui représente l'unique viatique au délabrement de la société pourrie par la corruption et à l'ennui ; même si ces jeunes sont fils et filles de militaires hauts gradés ayant servis dans les rangs de l'armée FLN et connaissant tous les rouages et la mentalité de leurs coreligionnaires, ils n'échappent pas à la morgue de ces dignitaires hautains.Qu'est-ce qui peut faire déraper le quotidien simple et tranquille d'une bande de gamins qui voient dans leurs parties de foot une faille où ils s'engouffrent pour respirer, évacuer la pesante main mise d'un état de l'ombre méprisant et méprisable. Ce sont des enfants, et en eux va grandir la révolte quand arrivent des hommes, des militaires aux hautes fonctions et aux pouvoirs puissants.Tout bascule. On ne veut pas d'eux et on ne souhaite surtout pas qu'ils viennent avec leurs plans décider de l'avenir de ce bout de terrain vague, seule bulle d'air de quelques gamins un peu désœuvrés. Le ton monte. C'est le pugilat. La révolte a sonné. Le courage chevillé au cœur, la certitude d'être dans leur bon droit face à une injustice de trop. Les petits de décembre résisteront contre l'affront et le mépris.Kaouther Adimi nous dit toutes les contradictions de ce pays où l'uniforme gouverne d'une main de fer, où rien n'est acquis même si vous êtes le fils ou la fille d'un colonel à la retraite. Aucune sécurité. Aucune issue si vous bravez le pouvoir qui fonctionne comme à l'ère soviétique : force, connivence et coups de fil entre puissants contre une résistance bricolée, au clair de lune, sous les étoiles ou sous une tente de fortune.Mais une révolte belle menée par ses petits, peu rompus aux manigances et faux-semblants, pourvus seulement d'une énergie brûlante. La violence ne vient pas des coups : plus terrible est celle de l'injustice d'une société vide de sens pour cette jeunesse pleine d'énergie mais en déshérence et déshéritée des richesses du pays.Étonnement, le roman colle à la réalité compte tenu des événement récents : le peuple est sorti dans la rue avec force et dignité. Même si l'on aurait aimé que Kaouther Adimi aille plus loin dans son propos, qu'elle fouille plus, Les petits de Décembre mérite respect et intérêt pour une chose essentielle : son courage.Les petits de Décembre c'est la petite étincelle qui annonce le feu du changement, une génération que tout oppose à celle des pères prendra-t-elle la relève ?Kaouther Adimi - Les petits de Décembre - Seuil - 9782021430806 - 18 €