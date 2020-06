Les Rois maudits : les jours sont venus

Lire des essais, historiques ou autres, demande un minimum de concentration et dans le silence de cette retraite forcée, je n’y arrivais décidément pas, trop de silence (?)Je me suis alors rappelée qu’un énorme livre m’attendait. Livre que j’aurais dû lire depuis bien longtemps puisque sa publication a débuté bien avant ma naissance (de 1955 pour le premier tome à 1977 pour le dernier) : Les Rois maudits de l’académicien Maurice Druon (décédé en 2009)Je dis livre alors que je devrais dire livres car ce sont initialement sept tomes, ceux-là même que j’ai toujours vu dans la bibliothèque de mes parents. De ces rois maudits, j’avais vu les adaptations télévisées, j’en connaissais donc l’histoire tant fictionnelle que réelle, mais jusqu’à ce moment je n’en avais pas lu une ligne.George R. R. Martin, auteur de Game of Thrones, n’a jamais caché son admiration pour ce grand roman historique, signifiant même qu’il l’avait inspiré : « dans Les Rois maudits, il y a tout : rois de fer, reines étranglées, combats, trahisons, mensonges et luxure, tromperies, rivalités familiales, malédiction des Templiers, bébés échangés à la naissance, louves, péché et épées, chute d’une grande dynastie … le tout (enfin, presque) tiré directement des pages de l’histoire. Et croyez-moi, les Stark et les Lannister n’ont rien à envier aux Capets et aux Plantagenêts. »Et tout est ici résumé !Et c’est exactement ce qu’il me fallait pour me captiver, il ne manquait rien. J’ai ouvert cette nouvelle édition qui a été publiée chez Plon, sur un papier quasiment aussi fin qu’un papier bible et je ne l’ai plus lâché. Un peu plus de 1 300 pages de magouilles délicieusement palpitantes.Certes le confinement est terminé mais les vacances commencent alors embarquez avec vous Les Rois maudits, si comme moi il faisait partie des livres que vous regardiez en vous disant « un jour ». This day is coming ![ NDLR : Le présent volume regroupe Le roi de fer, La reine étranglée, Les poisons de la couronne, La loi des mâles, La louve de France, Le lis et le lion, Quand un roi perd la France. Chacun des titres existe au Livre de Poche ]Maurice Druon - Les rois maudits - Plon - 9782259280563 - 30 €