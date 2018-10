Les seize arbres de la Somme, remonter les cercles du temps

ROMAN ETRANGER - Exhumer le passé familial, remonter les cercles du temps comme l'on compte les cernes d'un arbre, tel est le voyage auquel nous convie Lars Mytting : Les seize arbres de la Somme est une intense quête d'identité, foisonnante et profonde, à la recherche de la vérité.

Edvard a grandi dans la ferme de son grand-père, Sverre, en pleine campagne norvégienne, suite à un accident tragique et non moins mystérieux de ses parents. Sverre a transmis à son petit- fils tout ce qu’il devait savoir afin d’assurer la continuité de l’exploitation. Les deux hommes ont une vie simple, aux interactions sociales minimales. Sverre est tout pour Edvard, même si ce dernier ne peut pas ignorer le passé trouble de son grand-père.



Au décès de Sverre, Edvard découvre qu’un sublime cercueil a été livré à son attention. Seule une personne a pu réussir un tel ouvrage, son grand-oncle Einar, ébéniste d’exception. Arrive la première question : pourquoi ce cercueil alors que les frères ne se parlaient plus depuis des années ? La boîte de Pandore est ouverte et, très vite, la révélation qu’il ne sait rien, en réalité, du passé de son oncle et de ses parents. Les fondements de la mythologie familiale se voient ainsi questionnés.



Commence un voyage, au sens propre comme au figuré, à la recherche de la vérité, de son passé et d’un trésor mystérieux... Lars Mytting fait bien plus que nous raconter Edvard, personnage écartelé entre sa vie programmée et celle qu’on ne lui a pas laissé avoir.



Les Seize Arbres de la Somme est à la fois un roman d’aventures, d’initiation, un roman noir, mais aussi historique. En quatre cents pages, l’auteur nous fait voyager de la Norvège à la Somme en passant par les Shetland, en remontant le temps. Si les lieux contés sont fondamentaux dans leur symbolique, les personnages sont d’une redoutable dualité.



Je vous mets au défi de comprendre qui est vraiment ce personnage d’Edvard et quelle sont ses motivations... tellement cette saga est diaboliquement et finement construite. Mais une chose est certaine : cette lecture est passionnante et parfaitement enthousiasmante du début à la fin.



Ronan Amicel,

L’Autre Monde (Avallon)





Lars Mytting, trad. norvégien Céline Romand-Monnier - Les seize arbres de la Somme - Actes Sud - 9782330082239 - 23,50 €