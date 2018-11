Libérez l'ourse en vous : quand vivre ses rêves importe plus que tout

Auteure du haletant U4 : Jules, succès de l’année 2015, Carole Trébor nous donne envie d’aller au bout de nos rêves, de nous passionner, de nous dépasser. Dans Libérez l’ours en vous, les lycéens en option théâtre ont tous tellement hâte de recommencer leurs cours avec Patricia Valente...









C’était compter sans l’arrivée d’un courriel leur annonçant que leur professeur préférée, malade, sera absente cette année. Le moral est en berne, d’autant que les débuts avec son remplaçant sont plutôt difficiles.



Au fil des séances, les désaccords s’intensifient, les doutes s’installent et la cohésion du groupe en pâtit. Le jeune Kolia s’embourbe alors dans la morosité : lui qui trouvait, grâce au théâtre, l’énergie nécessaire pour supporter l’ambiance familiale. L’amitié de Lisa et Cyril lui est précieuse, même s’il est terriblement attristé par la tournure que prennent les cours.



La troupe alors s’engage à relever un nouveau défi : au lieu de travailler Les Justes d’Albert Camus comme suggéré par leur professeure Patricia, la troupe entend lui faire la surprise de mettre en scène la pièce musicale qu’elle-même a écrite : Merci l’ours. Dès lors, il leur faudra faire extrêmement attention lorsqu’ils lui donneront des nouvelles sur l’avancée de leur travail...



Carole Trébor signe ici un beau roman où s’entremêlent plusieurs récits et une réflexion, en parallèle, sur le travail de Camus. Son écriture joue sur différents niveaux de narration au service d’une dynamique accrocheuse : dialogues de théâtre, mails et SMS, articles de journaux et paroles de chansons. C’est incroyable comme ces jeunes et leur passion commune nous emportent dans leur tourbillon d’émotions.



On y voit les amitiés se renforcer, les sentiments amoureux prendre racine, les liens familiaux évoluer, les caractères s’affirmer et la confiance en soi s’installer. On partage avec eux le rire, les larmes, en côtoyant également la colère, la tristesse, l’amour, le trac... Et plus encore !



Laetitia Toinen,

Mots & Images (Guingamp)

Carole Trebor – Libérez l'ours en vous – Syros – 9782748521306 – 17,95 €