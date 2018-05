Little Monsters : la dame rouge rode encore à Broken Falls

Une nouvelle venue dont on ne sait rien, une légende urbaine sordide, une séance de spiritisme qui tourne mal et voilà qu’une adolescente de la ville de Broken Falls disparaît. Ne vous laissez pas berner par les premiers chapitres qui semblent suivre le scénario d’un teen movie convenu. Avec Little Monsters, publié chez Castelmore, Kara Thomas joue en eaux troubles et nous tient en haleine jusqu’à la dernière phrase.









Kacey, fraîchement débarquée à Broken Falls, pensait s’être reconstruite. Un passé sombre, une mère absente, l’adolescente colérique fait table rase de ses souvenirs douloureux dans cette nouvelle famille. Elle s’est même fait des amies. Et pourtant, « à un moment donné toutes les petites filles grandissent et s’abîment ».



Encore un peu rebelle, il arrive à l’adolescente de faire le mur et de prendre la route de nuit avec Bailey et Jade. Un soir, après des mois de préparation, les trois adolescentes se décident à aller mettre la légende de la ville à rude épreuve. Une grange abandonnée en haut d’une colline qui abriterait le fantôme rescapé d’un massacre servira de cadre à leur séance de spiritisme.



Mais la situation se complique quand la jeune demi-sœur de Kacey insiste pour se joindre à l’expédition. Et là, tout s’accélère, le jeu tourne au cauchemar et quelques jours plus tard, Bailey reste introuvable. Tout accuse Kacey dont la communauté ne sait rien et pourtant, les secrets qui commencent à être révélés accusent plutôt les présumés innocents. Et s’il n’y avait pas toujours des gentils dans l’histoire ?



Se méfier de tout et de tous



Dans la lignée du roman de Gillian Flynn, Les Apparences, Little Monsters est un véritable thriller psychologique qui se révèle bien plus sombre qu’il n’y paraît. Mensonge, trahison, jalousie, la tension psychologique transpire de chaque action, de chaque personnage. Aux accents de Pretty Little Liars avec ce qu’il faut de young adult, sans édulcorer le côté thriller, les frissons et la perversité de l’adolescence, l’auteure nous mène habilement par le bout du nez.



Une hypothèse après l’autre, elle nous amène à croire dur comme fer à un scénario avant de le démonter méticuleusement, décomposant morceau par morceau le tableau qui semblait si bien composé. Dans ce roman, les apparences sont toujours trompeuses et l’auteure n’hésite pas à le démontrer. Difficile voire impossible de deviner le dénouement de l’intrigue ou simplement du chapitre.



Kara Thomas compose un presque huis clos diablement efficace, avec des habitants confrontés à l’horreur d'une disparition tragique au cœur d’une tempête de glace, forcés de se confronter à leurs préjugés et à les voir démentis les uns après les autres. L'auteur expose la perversion d’une société aux apparences parfaites qui s'avère pourrie jusqu’à la moëlle.



Immersif, mystérieux et bien mené, Little Monsters est une belle réussite, qui laisse le cœur au bord des lèvres et bien incapable de démêler les mystères de la petite bourgade enneigée de Broken Falls. Kara Thomas exploite toutes les petites perversions de la manipulation psychologique, aussi bien pour les personnages de son roman que pour les lecteurs accrochés aux pages.



Kara Thomas, traduit par Sébastien Baert - Little Monsters - Édition Castelmore - 9782362312748 - 16.90 €