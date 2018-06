Loin des idioties du numérique et du virtuel...

Voici l’histoire (hilarante) d’un journaliste à l’ancienne (comme on dit de la blanquette de veau). La soixantaine bougonne et bourrue, Pierre Chaunier, membre éminent de la rédaction d’un solide quotidien régional, se sent définitivement perdu sur l’océan de la modernité, les idioties du numérique et du virtuel, editing, sablier d’ordinateur tournant fou et autres bestioles technologiques, qui peuvent rendre fous les plus placides des honnêtes pratiquants.









Il a donc les yeux rivés sur des temps anciens où les téléphones étaient en bakélite, les ouvriers du livre travaillaient au plomb. On ne devrait jamais quitter son enfance, songea Chaunier comme Lino Ventura l’eût dit de Montauban (on sent la référence de poids).



Dans cette vallée de larmes – qui s’apparente à une grande ville de la Picardie –, le havre, pour Pierre Chaunier, s’appelle le Bar de la Place (BDLP) où la bière artisanale appelée la Pucelle brassée dans le Pas-de-Calais coule à flots pour un quarteron de piliers de comptoirs bourrés plus souvent qu’à leur tour venant pleurer dans l’épaule de leurs copains de beuveries les copines envolées et les amours défuntes.



Première partie d’un livre ô combien réjouissant. Passée une galerie de portraits haute en couleur puisée chez Brassens, René Falet et Michel Audiard, voilà notre héros, partant postuler à l’Écho du Vaugandy, hebdomadaire sis au fin fond d’une province reculée, quelque part dans le sud de l’Aisne, où l’on ne connaît pas l’ordinateur ni Internet, où les reportages, dans la grande tradition d’un journalisme de proximité qui eut ses heures de gloire dans les Trente glorieuses. Qui consiste à flatter les présidents d’associations autant que les buffets de la sous-préfecture lors d’éminentes remises de décorations pour comices agricoles ou commémorations du 11 novembre et vins d’honneur de rigueur.





Quand Pierre Chaunier se laisse convaincre d’entrer pour une cure de désintoxication à la clinique des Ombres dirigée par le très énigmatique – et très concupiscent – Eugène Fougloire, le roman tourne à la farce énorme, menée comme une Chevauchée des Walkyries rigolarde et paillarde. Une saine lecture on vous dit.



Jean-Marie Duhamel



Philippe Lacoche – Le chemin des fugues – Editions du Rocher – 9782268094915 – 19,90 € | Ebook 9782268096711 – 13,99 €