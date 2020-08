Marche avec les loups : la petite bête qui meute, qui meute, qui meute

< >

Quand un deuxième volet est venu s'ajouter dans le prolongement du premier, je n'aurais, pour rien au monde, raté la projection-débat organisée par le cinéma Jean Eustache à Pessac : même état d’esprit, même démarche, même qualité d'images et de récit, même ambiance (sauf que là, Jean-Michel Bertrand était présent dans la salle !).Après avoir quitté La Vallée des Loups pour ne pas les trop habituer à une présence humaine (dont on pouvait craindre que certains représentants pourraient ne pas être habités des mêmes intentions contemplatives...), Jean-Michel Bertrand, convaincu que des éléments jeunes de la meute ne manqueraient pas de quitter celle-ci dans un réflexe atavique de dispersion et de prise d'autonomie, a équipé les cols bordant la fameuse vallée avec des caméras automatiques. Il espérait bien en recevoir la confirmation de ce (ou ces) départ(s).Un pari sur le temps. Une bataille de patience et d'obstination.Et alors ? Alors, gagné ! Une des caméras a détecté le passage d'un jeune quittant la vallée !Alors, il a pris sa canne de randonneur et a tenté de suivre cette inimaginable entreprise de colonisation de territoires encore non occupés par d'autres congénères. Une expérience hasardeuse, utopique, vouée à l'échec qui, toujours droit vers le Nord, à travers campagnes, forêts, villes et villages, l'a mené trois cent kilomètres plus loin, jusque dans les forêts du Jura où le miracle s’est accompli ! Était-ce le même jeune loup ? Rien n'est sûr à ce sujet ! Mais il a découvert là-bas, un jeune couple qui, par ailleurs, partageait une partie de son territoire avec un lynx !!!...Un périple magnifique ! Un conte de fées ! Une histoire pour enfants sages ! Un film merveilleux de patience, de ce « pistage » qui impose de réfléchir avec le point de vue de l'autre dans cette fameuse vision « diplomatique » comme l'exprime si magnifiquement Baptiste Morizot Courrez donc voir au plus vite ces deux films généreux et d'une profonde sagesse.Et puis, maintenant, courrez acheter (pour vous même ou, encore mieux, pour offrir) le livre qui est venu, début 2020, présenter le deuxième volet du diptyque cinématographique.Un florilège de photos toutes plus belles les unes que les autres et des textes courts mais puissants qui enthousiasment, qui sont le résultat d'un cheminement introspectif, d'une réflexion mesurée mais obstinée et droite.Ces quelques citations, mieux que tout autre long et barbant développement, devraient finir de vous convaincre :« … inutile d'aller loin pour s'émerveiller, la beauté se trouvait sous mes yeux »« À la différence de l'homme, le prédateur ne détruit pas sa ressource, sans quoi il s'éteindrait. »« Chaque jour j'apprends et nourris mon esprit des spectacles que m'offre la nature »« On s'obstine à vouloir dominer la nature (…). Pourquoi ? Elle se gère très bien toute seule. (…) nous n'avons de cesse de vouloir posséder notre environnement pour le dominer. (…) Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de gens qui s'acharnent sur [le renard] et en tuent 600 000 chaque année en France ? (…) Parce qu'on le considère comme nuisible ? Mais que veut dire ce mot ? (…) Le renard est un excellent auxiliaire (…) [. Il] débarrasse les cultures des mulots et des campagnols, alors que ceux qui le pourchassent déversent des poisons pour tuer les rongeurs. »« Ce voyage de plus en plus hypothétique [à la (pour)suite d'] un jeune loup attise ma curiosité et accroît mon émerveillement devant tous les miracles de la nature. »« Le loup n'a de cesse de stimuler notre imaginaire, enrichissant notre culture et la littérature. »« Le métier de berger était en déclin. Depuis le retour du loup, il a retrouvé ses titres de noblesse. (...) parce que l'homme est à nouveau indispensable pour assurer la sécurité des troupeaux. C'est le jeu de composer avec le loup et d'accepter de partager le territoire »« Depuis des années, (…) on tue 50 et bientôt 80 loups par an. (…) Moi, je trouve scandaleux cette manie de manier la gâchette quand quelque chose dérange. »« Le loup est là, à nous d'apprendre à vivre avec cette bête mystérieuse et discrète. »« Le loup cristallise les conflits. Il nous accompagne depuis l'aube de l'humanité en cheminant à nos côtés. Au sens éthologique, il représente plus qu'un animal : il symbolise une icône », Karine Ifourah.« Or ces partisans [les « pros » et les « antis » loup] gagneraient à s'écouter, à recréer une curiosité réciproque et penser la problématique du prédateur comme un système. Pourquoi mettre le sauvage en échec alors qu'il est la clé de l'équilibre planétaire ? » Caroline Audibert.Un livre pour les petits, pour les grands, pour le plaisir des yeux, pour la saveur du voyage, pour la poursuite de la réflexion, pour la recherche de la magie du monde loin des pensées « qui enferment, qui aliènent ».Jean Michel Bertrand et Bertrand Bodin - Marche avec les loups - Editions Salamandre – 9782889583751 - 29,00 €