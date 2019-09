Marguerite Yourcenar, l'intime mystérieux

CHRISTIAN MORZEWSKI

Et il y a indubitablement de la fascination dans l’approche qu’il propose ici des « mystères Yourcenar », et beaucoup de délicatesse aussi dans l’évocation de la personnalité si troublante de l’auteur de L’Œuvre au noir.C’est qu’on ne peut pas avoir créé les personnages de Zénon, d’Alexis ou d’Hadrien l’empereur romain, sans porter soi-même une part d’ombre et de monstruosité, que l’ouvrage n’élude pas.Il ne faudrait surtout pas que la richesse de l’iconographie rassemblée dans cet ouvrage (superbes photos en couleurs, reproductions de documents originaux, de manuscrits inédits…) oblitère l’intérêt du texte de ce « portrait intime ».Sa composition a certes de quoi décontenancer, parfois, Achmy Halley ayant heureusement préféré à une approche pauvrement chronologique une option « en spirale », pour ainsi dire, qui passe et repasse sur une même période (l’enfance, l’importance des racines paternelles, la relation avec Grace Frick…) pour approfondir à chaque spire cette évocation.Les passages consacrés, par exemple, aux voyages de cette « citoyenne du monde », à sa relation avec le monde naturel et l’écologie politique, à sa sensualité aussi (l’œuvre à écrire comme un pain à pétrir) ou encore à la richesse de son abondant commerce épistolaire (pas seulement avec ses pairs ou critiques, mais aussi avec ses lecteurs et correspondants anonymes), tout cela est remarquablement documenté et apporte une meilleure connaissance sur certains aspects et moments de la vie de Yourcenar.On peut seulement regretter que les nombreux extraits de l’œuvre de Yourcenar convoqués dans l’ouvrage ne soient jamais sourcés (à l’exception de ceux cités en épigraphe des chapitres) : passe pour les citations critiques, mais le lecteur aurait aimé connaître en note les références de ces passages, pour le plaisir de les retrouver et de les prolonger en se replongeant dans Mémoires d’Hadrien, L’Œuvre au noir ou Archives du Nord.Enfin, les « carnets gourmands » qui clôturent l’ouvrage (les recettes préférées de Grace et Marguerite, l ait de poule ou gaufres Méert – partenariat éditorial oblige !) complètent savoureusement ce magnifique album, indispensable dans la bibliothèque de tout amoureux de notre grande Marguerite.Achmy Halley – Marguerite Yourcenar : portrait intime – Flammarion – 9782081423626 – 29.90 €