Marseille, années 60, sévit un terrible gang des pickpockets

Fils du consul général américain n’a en réalité rien d’une sinécure : sa mère, originaire d’Allemagne, et héritière d’une singulière fortune, a décidé que le rôle de maman, c’était fini. Surtout à passer de pays en pays, au gré des mutations de son époux. Quand son fils a eu 7 ans, elle l’a ainsi renvoyé chez son père, décidant qu’elle était lasse de jouer la mère.Et pour Charlie, la conséquence fut toujours la même : aucune attache, aucun ami véritable, personne à qui se confier. Alors oui, traverser Hong Kong, Bombay ou Zurich, tout cela est passionnant. Enfin, presque.Le voici donc installé à Marseille, seul une fois de plus, jusqu’à ce qu’il croise la route d’Amir, un garçon libanais, qu’il va secourir. Avec lui, Charlie va découvrir un univers totalement inconnu : celui des pickpockets et de racketteurs professionnels. Une improbable amitié, et surtout, la fascination de Charlie pour ce monde dans lequel il prend pied. Comme hypnotisé, il va progressivement plonger dans le quotidien de voleurs, baptisés les Whiz Mob.Mais c’est en s’attaquant au père de Charlie, et lui dérobant un document d’une importance extrême, que tout bascule. Amir disparaît soudainement, laissant son acolyte dans une détresse totale – blessé profondément par un sentiment de trahison. Il devra alors affronter ceux-là mêmes qui furent ses camarades de jeu, pour tenter de retrouver ce qui a été volé à son père.Colin Meloy s’inscrit dans un imaginaire riche et méticuleux, que soulignent les illustrations de Carson Ellis. Avec des personnages à la voix singulière, et haute en couleur, il invite le lecteur à prendre part aux délits que commet la bande. Au côté de Charlie, on découvre tout un langage, né de cette troublante culture du vol à la tire.On a tout à la fois le sentiment de renouer avec Rowling, Charles Dickens et les aventures de Robin des bois. Le tout avec un vocabulaire qui à lui seul fait voyager – au sein de décor étrangement précis. De la rébellion à la découverte d’un sentiment filial plus fort, et d’une identité à défendre, l’histoire de Charlie est celle d’un roman d’initiation.On connaissait déjà le duo Colin Meloy et Carson Ellis pour les deux tomes de Wildwood, paru chez Michel Lafon entre 2012 et 2014. On les retrouve de nouveau dans une histoire drôle et originale, ponctuée de coups de pieds et de bosses.Parce qu’à flirter avec le danger, on finit souvent par se brûler.Colin Meloy, Carson Ellis (Illustrateur), Catherine Nabokov (Traducteur) – Charlie Fisher et le gang des Whiz – Pocket jeunesse – 9782266289658 – 17,90 €