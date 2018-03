Mère et fille, dans les rues de New York

Écrit en 1987, Attachement féroce dissèque la relation de l’auteure, féministe alors déjà réputée aux États-Unis, avec sa mère, mais aussi avec ses amants et globalement avec tous ceux avec qui elle interagit. À travers les chamailleries, vraies disputes et éclats de rire de Vivian et sa veuve de mère, tantôt acariâtre tantôt compréhensive, on déambule dans New York à la recherche d’un apaisement général.









Rien ne s’apaise jamais vraiment, mais tout tend à plus de clarté.



Dans l’immeuble où l’auteure passa sa jeunesse ne vivent que des femmes. Les hommes sont au travail, décédés ou ont quitté le navire. Les appartements sont imbriqués les uns dans les autres et toutes communiquent, s’invectivent, s’entraident par les coursives, les fenêtres.



C’est l’occasion de croiser le chemin de la vamp Nellie, qui voudra apprendre à Vivian à devenir une séductrice. La relation mère-fille n’est pas simple, s’apaise et se tend au fur et à mesure que Vivian grandit et découvre l’amour : « Ce qui amplifiait nos luttes, majorait notre angoisse, gonflait notre confusion, c’était le sujet du sexe. »



Un mariage avec un artiste bougon, un amant régulier voisin d’enfance se radicalisant dans le judaïsme orthodoxe, un amant leader syndicaliste marié : chaque épisode sentimental est tiré et détricoté, source de joie, de tumulte et d’inconfort.



Attachement féroce, c’est aussi une balade au fil des rues de New York : une magnifique déclaration d’amour à la ville qui a vu naître Vivian Gornick. On chemine avec elle, on l’écoute, emporté par ses réflexions sur la vie. Elle parle à chacun de nous et le fait de façon vraiment passionnante en renouvelant le genre autobiographique.



À la manière d’une Alison Bechdel avec Fun Home, Vivian Gornick comprend ce qu’elle est devenue en revenant sur son passé et sur sa relation à sa mère, qui l’a inconsciemment, mais durablement construite. C’est juif, new-yorkais, c’est l’après-guerre : cela touche aussi, et avant tout, à l’universel.



Adrien Duchesne,

Point Virgule (Namur)

Vivian Gornick, trad. Laetitia Devaux – Editions Rivages – 9782743638672 – 20 €/ebook 9782743638986 – 13,99 €



