Mes vies secrètes : de l'élégance de l'art biographique

Laure Amblesec

Car il y a certes l’amour de la littérature et de l’art, mais aussi, et surtout peut-être, l’amour de l’amour tout court.“Pourquoi vivre par procuration des vies qui, pour être multiples, fascinantes, passionnées et passionnantes, ne sont pourtant pas la mienne?”, s’interroge cette Catalane très parisienne, élue à l’Académie française en 2013.Comme le roman, la biographie offre un jeu de miroir qui permet de se comprendre à travers le personnage. Mais, contrairement au mentir-vrai du roman, “la biographie ne peut pas mentir”, c’est “la forme la plus extrême du roman”.Elle a à coeur de défendre l’art de la biographie et le pratique à la française, loin des pavés maniaques à l’anglo-saxonne. Elle tient à la rigueur de sa documentation, fuit les dialogues fictifs et s’interdit, quoiqu’il lui en coûte, d’embellir la réalité pour raconter des amours juste devinées, par exemple entre Camille Claudel et Claude Debussy ou Berthe Morisot et Edouard Manet.Reste qu’il y a “souvent plus de rêve et d'imagination qu'on ne croit dans les vraies vies qu'on raconte”. Sa première biographie, consacrée en 1987 à Gary, s’est transformée en chemin de croix, jusque sur le plateau de l’émission littéraire “Apostrophes” où Bernard Pivot la surprend avec une lettre de Diego, le fils de l’écrivain, qui désavoue l’ouvrage.Mais elle garde toute sa tendresse à ceux dont elle revisite la vie et les amours, curieuse de leur existence, de détails jusqu’alors négligés et tellement évocateurs : Valéry en larmes qui doit s’interrompre à l’enterrement de Mallarmé, Clara et André Malraux partant piller un temple khmer avec des outils achetés à la Samaritaine, Marcel Proust participant au concours de grimaces de la Canaquadémie de Marie de Heredia...Et son récit tout en émotion et en finesse, tellement français, nous fait joliment voyager sur l’échiquier des amours et des intrigues, à la recherche du mystère de toute vie.Dominique Bona - Mes vies secrètes - Gallimard - 9782072830723 - 20 €