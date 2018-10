Microfilm : la vie rêvée d'un ange, claire obscure

ROMAN FRANCOPHONE - Le cinéma, les ellipses, les téléphones en bakélite et les promenades en solitaire étaient les balises du premier roman d’Emmanuel Villin, Sporting Club. Toutes ses obsessions se retrouvent ici, dans Microfilm ; son héros, dont on ne connaîtra jamais le nom, marche entre les tombes du cimetière Montparnasse.







Il imagine des castings de rêve avec les comédiens et les réalisateurs qui y sont enterrés. Sa propre carrière d’acteur, elle, n’a jamais décollé. Même les rôles de figurant lui échappent. Il se voit contraint d’accepter un travail d’appoint : un poste aux missions brumeuses, au sein de la secrète Fondation pour la paix continentale. Notre héros sans nom va alors glisser avec nonchalance dans ce nouveau décor qui finira bien, croit-il, par dévoiler ses mystères.



Toujours vêtu de son élégant trench beige, il quitte tous les midis le quartier sans âme de la place Vendôme pour rejoindre un Paris où chaque coin de rue, chaque visage, chaque ambiance révèlent pour lui un souvenir de cinéma. Ses collègues – une secrétaire un peu bécasse, une directrice administrative et financière submergée par le travail et un directeur très amateur de vins fins et de cigares – semblent connaître leur rôle par cœur, même quand la situation étrange bascule, par légères touches, vers une très inquiétante absurdité.



Dans un scénario qui lui échappe, le personnage principal de notre histoire devient le figurant de sa propre vie. Emmanuel Villin nous laisse toute latitude pour imaginer ce que cache la placidité de son héros et les réelles missions de la fondation ; si on veut voir dans ces aventures une peinture du monde du travail et de notre façon de s’y laisser gentiment engloutir, c’est seulement une option, Emmanuel Villin ne surligne rien.



L’essentiel réside dans l’ambiance surannée un peu magique et l’angoisse tranquille distillée avec une ironie subtile. Irrésistible.



Sophie Garroya,

La Nouvelle Librairie sétoise (Sète)







Emmanuel Villin - Microfilm - Editions Asphalte - 9782918767756 - 16 €