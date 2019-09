Moon Brothers : “C’est l’espoir qui tue à la fin”

De 7 à 17 ans, Joe ne connaît Ed, son grand frère, que par l’intermédiaire des coups de téléphone qui mettent des bleus, qui tuent la famille à petit feu, comme des balles. Ed est parti, Ed s’est sauvé, Ed a volé, Ed s’est fait arrêter. Jusqu’à l’appel de trop, celui qui annonce son rendez-vous avec la mort. Tout s’effondre alors autour du combiné vert, Ed a déconné dans le mauvais Etat, il est maintenant coincé dans le mauvais couloir, celui sans lumière au bout. On bascule avec lui et sa famille de l’autre côté, celui des condamnés.Dans une famille à la dérive qui cultive son « chaos ordinaire », Joe, plus tout à fait enfant, mais pas encore adulte, décide alors de tout quitter pour accompagner celui qui les a abandonnés 10 ans plus tôt. Le jeune adulte doit faire des choix qui ne devraient pas lui revenir en décidant d’accompagner sa famille dans des épreuves qui ne sont pas les siennes. Mais qu’importe la culpabilité, à vrai dire on ne sait pas vraiment pourquoi ou comment Ed a atterri en prison si ce n’est par les aveux à mi-mots qu’il sème et que Joe récolte entre le mépris des autres et le silence des siens.Dans un système judiciaire et carcéral qui ne semble faire sens pour personne, pas même ses propres acteurs, appel après appel, les chances d’en réchapper s’amenuisent. Ici, seules les victimes ont une voix, seuls les morts sont entendus et il leur faut un coupable. Qu’importe la vérité, sur fond d’aveux extorqués, Ed sera exécuté. « Mais une autopsie ne révélera jamais la vérité : la mort de mon frère c’était un meurtre ». Et pourtant dans toute cette violence et cette colère, l’amour renaît et rassemble. Aux portes de la mort, les choses changent et les perspectives avec, ce qui est pardonnable et ce qui ne l’est pas aussi.Sarah Crossan prête sa plume, sa prose à ceux qui ne savent la manier pour décrire la douleur toute crue, la culpabilité, le pardon quand on doit dire au revoir à celui ne devrait mourir. La pression poétique se fait crescendo dans cette tragédie adulescente qui se déroule sous nos yeux impuissants, vers après vers, page après page, implacable. La force de l’impuissance de Joe, le contraste entre l’insouciance encore tout enfantine du jeune homme, l’innocence dans tous les sens du terme et la tragédie de la condamnation, de la mort.« Je veux avoir dix-sept ans, pas ces obligations d’adulte, raisonnable et austère ». Joe essaie de vivre malgré tout, malgré tous. Malgré les pressions de l’adolescence dans le secret de la mort à venir, il essaie de se construire un après. Mais avant, il accepte de « gâcher » un peu de sa vie, de la mettre entre parenthèses avant de voir celle de son frère se terminer. Le voilà pour quelques mois, à des centaines de kilomètres de chez lui à jongler entre la vie d’un ado, les souvenirs d’un enfant et les responsabilités et choix d’un adulte.On le savait déjà, Sarah Crossan n’a pas peur d’aborder des sujets difficiles, mais ici, c’est différent. Le travail de recherche sur le milieu carcéral et ses procédures se ressent, la colère aussi. Ici, l’auteur revendique, veut ouvrir les yeux et pour cela s’élance avec justesse et en vers libres dans ces espaces laissés vides de la littérature Young Adult.En plus de dépeindre avec justesse toute la complexité, le funambulisme de la construction personnelle et du passage à l’âge adulte, Sarah Crossan mène une véritable réflexion sur l’innocence, l’amour fraternel et le pardon, mais aussi sur la valeur qui est accordée à une vie.Sarah Crossan, trad. Clémentine Beauvais — Moon Brothers — Rageot — 9782700273687 - 15,90 €