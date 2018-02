Morts étranges, secrets et trésors : vingt siècles de mystère en France

Étudier l’Histoire demande une rigueur scientifique, il ne s’agit pas de raconter des histoires, mais d’établir des faits en se basant sur des sources fiables. Elles peuvent être issues de l’archéologie, des textes, des monuments, des enregistrements pour les faits les plus récents, de la science, etc. L’Histoire est cartésienne.









Dès lors, que faire des légendes et autres rumeurs ? Si elles reflètent un état d’esprit de la société à un moment donné, elles ne peuvent être acceptées comme faits, et pourtant elles sont à l’origine de nombreuses énigmes qui jalonnent l’histoire du monde et, dans le cas qui nous intéresse, l’histoire de France.



Ces légendes et rumeurs ne sont pas forcément du fait du peuple. Il est toujours aisé de lui faire porter le chapeau, mais il apparaît qu’elles sont souvent l’apanage de puissants qui y avaient quelques intérêts, financiers et/ou politiques principalement. Elles pouvaient aussi être relayées par des intellectuels, Voltaire a fait beaucoup de mal à la réalité des faits dans le simple but de servir sa philosophie, encore n’est-il pas le seul.



Dans un livre qui vient de sortir chez Perrin, en partenariat avec Le Figaro Histoire, intitulé Les énigmes de l’histoire de France, Jean-Christian Petitfils, historien, spécialiste de l’époque moderne, et écrivain, s’est entouré d’éminents universitaires et chercheurs afin de proposer « sans les imposer, les hypothèses les plus logiques et les plus vraisemblables » aux grandes questions de notre histoire.



Présentées par ordre chronologique, elles courent depuis Alésia, en 52 avant notre ère, jusqu’au bref séjour de De Gaulle à Baden-Baden, au plus fort de mai 68.





Six grands thèmes s’en dégagent : les événements et personnages importants (la Saint-Barthélemy, Robespierre, Jean Moulin, entre autres) ; les morts mystérieuses (Ravaillac était-il le bras armé de quelques factions ? Zola est-il mort par accident ou était-ce un assassinat ?) ; les trésors enfouis et les sociétés secrètes (quid du trésor des Templiers ?) ; les origines mystérieuses (qui de Marie-Thérèse ou de Louis XIV a eu pour fille celle que l’on appelait « la Mauresse de Moret », à moins que…) ; les survivances (où est mort Louis XVII ?) et enfin les vieux secrets d’Ancien Régime…



Certainement les plus connus, car ayant fait l’objet de nombreuses études, nombreux romans, films et autres pièces de théâtre, renforçant d’autant plus leurs légendes au mépris de la réalité. Ils sont : la relation entre Anne d’Autriche et Mazarin, l’Affaire des Poisons, le Masque de fer et l’Affaire du Collier.



Le défi n’était pas aisé, réunir vingt grandes signatures et réussir à créer une homogénéité. Le défi est relevé et avec brio !



Vingt historiens pour vingt énigmes et un livre qui se dévore comme un bon polar. « Les mystères peuvent être résolus, les légendes sont immortelles… et les débats éternels ! »





Jean-Christian Petitfils ; Collectif – Les énigmes de l'histoire de France – Éditions Perrin – 9782262072872 – 21 € /Ebook 9782262075583– 16,99 €