Morts pour la France en 14-18 : de si vivants fantômes

« Ils entrèrent en catimini dans le parc du château. Ce n’était pas qu’ils appréhendassent d’être surpris, peu de gens passaient sur cette petite route à l’heure du déjeuner, et puis le délit n’était pas bien grand. Certes, la grille était fermée, mais cette grille monumentale ne servait à rien, tout autour du domaine les murs de pierre étaient écroulés, on entrait donc plus comme dans un moulin que comme dans un château, leur avait dit leur copain en rigolant. »







Ainsi commencent les quatorze textes réunis dans l’ouvrage : un prélude nous prépare à une rencontre, une découverte. Dans Le Bouledogue c’est la tête en bronze d’un chien qui va guider le lecteur vers des soldats s’abreuvant à une fontaine. Le Tableau, Le Garde Forestier, La Borne, Le Fossoyeur, Le Gisant, l’Obus...



Autant d’invitations à retrouver la Grande Guerre sous ses multiples facettes : la mobilisation et le départ en train, la vie souterraine, la nature dévastée, l’enterrement des ennemis... À partir d’un élément réel (un tableau dans une gare, un arbre abîmé, une photo, un bois, la projection d’un film...), l’auteur a imaginé une « nouvelle historique » à laquelle elle donne des prolongements historiques courts et pertinents.



D’un côté, un récit élégant et appliqué, aux élans compréhensifs, mené entre découverte et compassion, qui fait le va-et-vient entre aujourd’hui et il y a cent ans. De l’autre, des notations concrètes sur le tabac, les plaques d’identité, les croix noires, les bandes molletières...



Après le déluge de publications que nous a valu le centenaire, voici un livre composé avec soin et bien illustré, dont l’ancrage territorial (l’Aisne) fait la force. Ainsi les fantômes sont-ils, au bout du compte, bien moins fantomatiques et rendus à leur humanité. Sinon, le gamin n’aurait pas « délaissé les conversations des copains pour croiser de son regard songeur le regard éteint des Morts pour la France », ne serait-ce qu’un instant.



Bruno Vouters

en partenariat avec le CRLL Nord Pas de Calais

Christelle Courau-Poignant – Fantômes de la Grande Guerre – Editions Cours Toujours – 9 782 954 636 276 – 20 €