Mourir, plutôt que de vivre s'il ne m'aime pas...

Passionnément, à ma folie est le journal intime de Gwen, une lycéenne hospitalisée après avoir tenté de se suicider à cause de sa rupture avec un jeune homme nocif, William.





Selon l’auteure, ce roman est une mise en garde contre la manipulation que certaines personnes ou que certains groupes — comme les sectes — peuvent exercer sur d’autres. Elle choisit d’illustrer son propos par une histoire d’amour entre deux personnages archétypaux : la naïve et douce Gwen exaltée par l’amour, et William, un jeune homme froid, perpétuellement en colère.



À travers un texte réaliste et émouvant, elle questionne ses lecteurs sur ce rapport dominant/dominé : s’agit-il vraiment d’amour ? Elle décrit également les étapes du piège dans lequel la jeune fille tombe à son insu. En effet, bien que Gwen soit toujours amoureuse de son bourreau lorsqu’elle commence son journal, le lecteur comprend d’emblée les dysfonctionnements de cette relation qui prive progressivement la jeune fille de son libre arbitre.





Néanmoins, l’issue est plus lumineuse : Gwen accepte finalement la vérité grâce à l’écriture, à la littérature et à l’aide de son psychologue.

Cyrielle Bonnot



Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

Gwladys Constant – Passionnément, à ma folie – Editions du Rouergue – 9782812614903 – 13,20 € / Ebook 9782812615351 – 9,99 €