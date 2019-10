My Heart Belongs to Oscar : et si la virtuosité était contagieuse?

Mon coeur est à Oscar… Peterson, et après tout c’est bien pour le claironner à la face du monde que j’ai écrit ce livre. Qui est cet immense jazzman ? Comment est-il devenu du jour au lendemain une vedette internationale ? Comment ce géant noir d’origine canadienne a bouleversé la vie d’un franchouillard gringalet ? Comment grâce à lui j’ai découvert le jazz et comment le piano est devenu le lit où n’en finissent plus de s’ écouler nos amours torrentielles ? En résumé, je vais vous raconter une histoire d’amour.

Julien Dollet

Et combien cette déclaration d’amour est authentique !Dans une forme inventée et qui semble improvisée, l’auteur livre ici une conférence intense, drôle et inventive à la frontière du texte théâtral et de la performance. L’auteur s’y met en scène, sur les planches et au piano, avec deux autres musiciens pour former un trio littéraire qui accompagne la prestation scénique de l’orateur.Didascalies, jeux musicaux du trio, références littéraires et musicales rythment ce texte curieux et passionnant qui explore l’origine de deux passions, le jazz et l’écriture, au travers du portrait d’un artiste virtuose trop méconnu : Oscar Peterson. Et si la virtuosité était contagieuse ?Romain Villet est de cette trempe d’artiste, tant il s’amuse dans ce texte et crée une œuvre hommage à l’artiste par des sons, des rythmes, un swing, et met au diapason un genre musical, le Jazz, et l’expression littéraire.Jazz et littérature, littérature et jazz, deux formes d’expression, qui ne cessent de dialoguer et de s’enrichir. C’est tout le sens du travail de Romain Villet qui les associe dans son ouvrage littéraire pour le plus grand bonheur des lecteurs et des mélomanes.Romain Villet - My Heart Belongs to Oscar – Le Dilettante – 9782842639808 – 10 €