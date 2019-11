Ne change jamais, mais change le monde !

Carlotta Moisson

Le livre est divisé en 20 chapitres avec des thématiques du quotidien : s’entraider, voyager, cultiver, protester, entre autres... Marie Desplechin continue avec cet ouvrage son objectif d’accompagner l’enfant pendant qu’il grandit, de lui faire découvrir différents aspects du monde.Avec une approche qui semble parfois condescendante, l’autrice commence chaque chapitre par l’expression de pensées ou paroles répétées au quotidien. Par ce procédé, elle réussit à faire ressortir les raisonnements, les excuses et les habitudes des adultes et des enfants d’aujourd’hui.Si ces évidences évoquées peuvent de prime abord énerver, elles permettent par la suite de relativiser et de réfléchir. Avec des faits, des exemples et des explications claires, l’autrice montre l’autre face du sujet, les raisons qui contredisent ou expliquent ces idées préconçues. Pour des enfants aux positions encore fluctuantes, cet éventail des erreurs du quotidien a pour propos de faire naître en eux l’idée qu’agir différemment, ce n’est peut-être pas si mal et peut même être une force.Chaque partie de son discours est clairement mise en place grâce à une mise en page et une typographie différente pour aider l’enfant à passer d’une idée à l’autre. À cela s’ajoutent les illustrations d’Aude Picault, qui animent tous les chapitres de manière similaire tout en soulignant leurs différences et valeurs propres.L’illustratrice fait ressortir par son style aux traits simples et aux couleurs fortes l’engagement et la résolution du message à transmettre. Les personnages ont des postures et expressions faciles à comprendre, des exemples pour aider l’enfant à mieux comprendre et donc de mieux s’adapter à un monde qui change. Cela le pousse aussi à réfléchir à quel sera son rôle dans ce changement.Le livre se veut porteur d’un message d’enseignement de la vie, porteur d’un message politique et écologique. Ne change jamais se veut être un manifeste de l’écologie destiné aux enfants, aux futurs adultes et décideurs de demain.Par ce texte, Marie Desplechin et Aude Picault cherchent à faire grandir chez l’enfant un intérêt pour l’écologie et la vie en société, cela pour les pousser vers des habitudes qui les aideront à construire le monde de demain.Et qui sait, peut-être, à responsabiliser et éduquer leurs parents ?Marie Desplechin, ill. Aude Picault - Ne change jamais ! : manifeste à l'usage des citoyens en herbe – L'école des loisirs – 9782211304627 – 12 €