Neuf femmes asphyxiées, en quête d'absolu

ROMAN FRANCOPHONE – Dans « à l’allégresse » (in Choisir – Page à Page, 1999), on croisait Lili, jeune fille paumée qui s’imagine perdre ses dents… « J’essaie de vivre légèrement et je tombe en morceaux », affirmait-elle sous la plume de la jeune Fanny Chiarello, déjà hypersensible à la cause féminine.









Près de vingt ans plus tard, le regard qu’elle porte sur leur vie au quotidien et leur difficulté à être est toujours aussi beau et lucide. Lili aurait sa place parmi Rose, Millie, Janice, Kim, Annie, Berangère, Laura, Diane et Camille.



Trois fois trois portraits de femmes sur la ligne de faille, qui se croisent par un subtil procédé d’écriture inspiré du réalisateur Robert Altman et nourris, explique Fanny Chiarello sur son blog, par l’amertume face au regard « simpliste et sexiste » de nombreux critiques et lecteurs sur ses romans.



« Je suis censée avoir écrit “de beaux destins de femmes”. L’on m’a rarement soupçonnée d’avoir un projet littéraire plus ambitieux que cela, pour la seule raison que je suis une femme », se défend-elle, revendiquant dans La vie effaçant toutes choses, un « texte queer » dans la mesure où il montre des femmes se défaisant ou essayant de se défaire des prérogatives traditionnellement liées à leur genre.



« Comment affirmer son individualité », se demande Annie, dont la personnalité s’est diluée dans sa vie de famille. « Peut-on trahir une douleur ? », s’interroge Laura, torturée par une rupture. « Tant que l’on n’en parle pas, pense Camilla hantée par une agression, ça n’existe pas, du moins pas sous la forme d’un problème. »





Avec une délicatesse extrême, portée par le tempo d’œuvres choisies avec le soin de la grande mélomane qu’elle est (le titre est inspiré d’une valse de Francis Poulenc), Fanny Chiarello imagine pour ces femmes des chemins vers l’émancipation. Certaines parviennent à l’emprunter. D’autres se fracassent en route, happées par les réalités de la vie.



Marie-Laure Fréchet

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France

Fanny Chiarello – La vie effaçant toutes choses — L’Olivier — 9782823612899 – 17,50 €