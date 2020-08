Never Mind de Gwenaële Robert : Napoléon cet impudent

[ Premières pages ] Gwenaële Robert – Never Mind

Tout attentat implique des conspirateurs : l’histoire aura retenu que les royalistes, échaudés par la perte de leurs privilèges et de l’Ancien Régime, guidèrent celui-ci. Avec la Machine Infernale, allusion à un engin explosif gentiment bricolé par un Italien, en 1585 durant le siège d’Anvers Mais ici, des chouans bretons remplacent les Espagnols, et les conspirateurs essuient un échec cinglant : Napoléon sort grandi de cette épreuve, et en bon futur despote borné, décide que les jacobins en sont les instigateurs. Son ministre de la Police, Joseph Fouché, mettra beaucoup d’ardeur à lutter contre les fausses intuitions du Citoyen Premier Consul. Mais finira par démontrer que les chouans ont monté cet attentat — avoir contredit Bonaparte lui coûtera son poste quelque temps plus tard.Ah, la petite histoire dissimulée dans la grande : quel vivier à récits et questionnements ! Histoire : ce seul mot d’origine grecque signifie enquête, et Gwenaële Robert pour ce troisième roman mène avec élégance et virtuosité la traque. Polar, certainement pas. Drame psychologique, un peu — on sait quels furent les remords de Joseph Picot de Limoëlan, mandaté pour assassiner Napoléon. C’est d’ailleurs lui qui servira de fil conducteur principal – quand on ne s’intéresse pas aux états d’âme de Joséphine, « la vieille » ou de Bonaparte, va-t-en-guerre déjà auréolé de victoires militaires et imbu de gloire, cette délicate maîtresse.Alors, qu’est-ce ? Quand on connaît déjà les tenants et aboutissants, on attend une langue qui virevolte, qui danse : ici, c’est une tarentelle, fabuleusement rythmée — la pizzica. Parce qu’entre Fouché le besogneux, Bonaparte le conquérant et Limoëlan le torturé se joue un trio amoureux : l’un cherche les coupables avec ardeur, l’autre veut conquérir avec passion, le dernier trouver la grâce, par désespoir. Un étrange triolisme tout à la fois militaire et policier — guerrier, dans tous les cas.Gwenaële Robert ponctue ses chapitres de rebondissements spirituels, qui ne tiennent pas de la tenue en haleine de son lecteur, mais de son ravissement. Humour, sarcasme, pirouette, clin d’œil… l’Histoire, comme pour le Titanic, se déroule implacable : autant sourire, puiser dans les circonstances et les personnalités de quoi amener le lecteur plus loin, encore plus loin.L’écriture se déroule avec perfidie : quand bien même l’histoire de Napoléon n’intéresserait que de loin, la narration devient fascinante, on se trouve embarqué, toujours plus loin, finissant par oublier le sujet, devenu prétexte à une langue splendide, ronde, délicate, qui (se) joue de tout. Et retombe sur ses pieds, quand bien même ce serait après une tentative de suicide dans la Seine, pour renouer avec le sillage des faits historiques.Splendide. Never mind — Ça ne fait rien — c’est le pied de nez auquel aurait déjà répondu Nevermore — Plus jamais —, le poème de Verlaine : « Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? ». S’y ajoute cette géographie mouvante : l’exil était en ce temps aisément pratiqué, conduisant les uns et les autres de l’apogée à la disgrâce. Ou inversement.Va, et n’en reviens jamais !Gwenaële Robert – Never Mind – Robert Laffont – 9782221242209 – 20 €