Nitro mountain de Lee Clay Johnson : tristes Appalaches

Léon est encore bien entiché de Jennifer. Mais elle, elle est déjà passée à autre chose, car cela fait déjà un bon moment que leur relation est sur la mauvaise pente. Et seul Léon y trouve finalement à redire. Ceci étant, c’est vrai qu’avec sa guitare et ses maigres cachets épars dans des bars plus glauques les uns que les autres, Léon n’a pas les moyens de faire rêver Jennifer.









Qui, de toute façon, a plutôt tendance à chercher les emmerdes en se fourrant toujours entre les pattes de mecs qui assènent les caresses à poing fermé, entre deux shoots ou au paroxysme de nuits trop arrosées.

Parce que tous ces mecs et ces nanas, même s’ils n’ont pas un rond, trouvent toujours le moyen de se payer une bière voire de fabriquer quelque chose de plus fort ! Certainement pour oublier tout ce que la vie vécue jusqu’alors a su leur donner avec un amour (très) vache !

Mais quand cela tourne trop mal avec son nouveau copain Arnett, Jennifer n’hésite pas à faire appel à Léon qui est loin d’être de la trempe du sociopathe violent et largement tracassé avec lequel elle partage une baraque impossible au fin fond du bout d’un trou perdu d’une ancienne région minière désertée, abaissée à la plus extrême pauvreté, où semble ne plus exister qu’un ramassis de paumés, de soûlards, de chômeurs et de détraqués.

Au-delà du roman extrêmement noir et violent que nous livre Lee Clay Johnson, c’est dans une drôle d’Amérique qu’il nous plonge. Bien loin des néons et des lumières des grandes villes (qui ne sont pas pour autant exemptes de toutes les vicissitudes que la petite ville de Bordon dans les Appalaches est capable de révéler…), c’est dans une région sinistrée Qu4il situe son roman dans lequel se démènent des gens aux aussi totalement sinistrés.

Personnellement je n’ai pas particulièrement goûté cette sorte de jubilation dans laquelle il se complaît pour faire de son sociopathe meurtrier, violent et aux neurones ravagés tant par l’alcool que par les drogues, un modèle grand format du genre.

Pas sûr que le roman se serait moins bien tenu avec une dose de violence en moins.

En tous cas, s’il a cherché à pousser le bouchon loin, il ne m’a pas passionné et, s’il a seulement joué dans le quotidien profond et réaliste, il m’a définitivement convaincu qu’il y a un soubassement détraqué chez nos petits amis d’outre-Atlantique.

Pas étonnant avec ça qu’ils élisent un Donald Trump à leur tête. Pas étonnant que des malades jouent à faire des cartons depuis la fenêtre d’un hôtel. Pas étonnant que leur racisme soit encore en phase zéro de remise en question ? Pas étonnant que des vendeurs d’armes s’opposent à leur régulation. Etc. Etc. Etc.

Serais-je assez naïf de ne pas voir une telle société de ce côté-ci de l’Atlantique ? Serais-je un nanti d’y échapper si elle est proche de nous, mais assez éloignée pour en être préservé ?

Une chose est sûre, ce n’est pas vers cette littérature (car cela reste bien écrit, bien travaillé au fil des chapitres) que je cherche mon plaisir de lecture.



Lee Clay Johnson, trad. Nicolas Richard – Nitro mountain – Editions Fayard – 9782213701400 – 20,90 €