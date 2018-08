Nous, les vivants, à la frontière des mondes

ROMAN FRANCOPHONE - Un pilote d’hélicoptère, de ceux qui assurent la vie dans les villages perdus de la Cordillère des Andes, les transports de charges vers les refuges, les sauvetages parfois, et remplacent les camions dans ces lieux abandonnés où même les routes refusent la vitesse ; Jonas fait-il encore partie du monde des vivants?

Jonas est un homme calme, simple, qui raconte sa famille, son village, son métier, la vallée. Jusqu’à ce que, le jour de l’Ascension (!), une mystérieuse urgence l’appelle à ravitailler le refuge Maravilla.

Le refuge, où vivent un gardien et l’énigmatique Jesus, devient, lors de la tempête dantesque qui l’a empêché d’en repartir, un clos ultime où se concentre l’univers, là où même la technologie trouve sa limite, où, à l’abri, l’occasion est donnée de se confronter à soi-même.

Lentement, insidieusement, l’étrangeté et le mystère vont s’installer dans ce huis clos au ciel démesuré.

Qui sont ces hommes, lents, calmes, dont les paroles renvoient aux racines de soi ? Qui est ce Jesus, vérificateur de frontières impossibles à définir sur ces crêtes, semblant flotter, dont les pas ne laissent qu’une trace infime dans la neige, et aux phrases aussi parcimonieuses que sibyllines?

Et soudain une fenêtre météo s’ouvre, le décollage est possible ; fuyant ces hommes ( ou lui-même? ) le pilote décolle.

Survient une scène hallucinée, autant pour le pilote que le lecteur, qui fait basculer le texte vers un univers différent. Pris dans une boucle spatiale et temporelle, il ne peut s’éloigner du refuge, les montagnes surgissent de nulle part, les appareils ne répondent plus, il est pris tel « un moustique dans une bulle de verre », dans un « paysage infini qui boucle sur lui-même », se heurtant aux parois d’un monde qui le renvoie sans cesse vers Maravilla.

Miraculeusement rescapé de l’effroyable accident, au terme d’une convalescence ouatée par la neige qui étouffe les sons et sert le silence, Jesus et Jonas se mettront en route, pour atteindre la passe aux Anges.

Nature impossible à braver, (mais pourquoi l’affronter alors qu’il ne suffit que de la voir? ), fatigue, efforts qui mènent au dépassement de soi, décors et contextes mènent ce texte construit comme un thriller vers le conte fantastique.

Apprendre à perdre « la curiosité du lointain », ne plus chercher de diversion à une solitude que nous « peuplons de nos songes et de nos espérances » le long d’une marche de dépouillement, où il laissera derrière lui des souvenirs devenus invraisemblables :

« Voilà que tout se tait, même le vent. Un silence hostile nous piège au fond de la vallée. Et notre solitude est immense »

Jouant du temps et de l’espace, ( et sans fin la frontière ne peut être atteinte ; depuis combien de temps sont ils partis? Quelques heures? Plusieurs semaines? ), alors qu’il est désormais impossible d’aller plus loin ou plus haut, le seul chemin est celui vers les confins de soi-même.



Laisser filer sa lanterne, avancer en se délestant d’un passé irréel puisque révolu, être nu, pour atteindre seul, jusqu’à perdre son nom, la source.

