Nuit persane : “ C’était le peuple contre l’oppression, c’était la Révolution”

Ancré dans une période historique mal connue du lecteur français, celle qui précède la chute du Chah d’Iran (1976-1979), le premier roman de Maxime Abolgassemi, révèle avec précision et densité les bouleversements et les violences politiques que la société iranienne et plus spécifiquement la ville de Téhéran (et sa jeunesse) ont éprouvés à cette époque.



A travers le destin tragique de deux adolescents lumineux, d’une intensité romanesque remarquable et captivante, l’auteur parvient, avec beaucoup d’élégance à mélanger à la fois la rigueur et la distance de l’historien à l’émotion sensible (et vraisemblable) du témoin observateur et acteur de cette révolution en marche.



D’un équilibre raffiné, soutenu par une écriture littéraire, parfois un peu académique mais expressive, le roman ne sombre ni dans le mélodramatique ni dans l’analyse factuelle et austère des événements. Il conserve la bonne distance. Profond, rigoureux et beau, très érudit, il passionne autant qu’il éclaire.



Une précieuse invitation au voyage oriental.







“Téhéran, c’est un octopus dont les tentacules ne cessent de se déployer à l’infini, avalant tout. Sans ordre ni plan, la ville est soumise à la seule logique de l’argent et de la spéculation… ”



Mathieu est Français. En 1976, il accompagne son père à Téhéran, en charge du nucléaire et intègre le prestigieux lycée Râzi en compagnie d’expatriés. Jeune homme privilégié dans un pays où la France fait figure d’allié incontestable (en vendant notamment sa technologie nucléaire aux Iraniens), Mathieu vit d’abord un exil confortable. Puis, rapidement, il se lie avec de jeunes Iraniens inscrits au lycée et rencontre Leyli, une fille issue des quartiers populaires de Téhéran dont il tombe passionnément amoureux.



En pénétrant dans la vie de cette jeune fille, en côtoyant des intellectuels engagés, en rejoignant un groupe d’étudiants militant, en découvrant une culture et une langue fascinantes, Mathieu perçoit aussi le vrai visage de ce pays d’adoption ; la corruption et l’oppression, la précarité et l’injustice sociales, l’immense pauvreté des campagnes, les abus de la police politique (SAVAK) et son usage ordinaire de la torture.



“Un dictateur qui massacre sa jeunesse est condamné. Il est condamné ! ”



Progressivement alors il se démarque de la position de son père, se forge une conscience politique, entre en révolte puis en Révolution aux côtés de la jeunesse iranienne. Une quête de liberté, une volonté flamboyante de changer le monde et une passion amoureuse pour Leyli vont bouleverser sa propre existence et faire sienne l’Histoire de l’Iran.



“Voilà pourquoi elle ne rougissait pas de marcher dans la rue avec un garçon comme lui, pas méchant pour deux sous, un Français qui aimait tant l’Iran qu’il avait failli mourir pour sa Révolution.”



Le travail minutieux de recherche sur ces événements historiques et les nombreuses précisions apportées aux faits racontés, offrent au roman une force réaliste convaincante et un charme pittoresque, même si çà-et-là, l’abondance de détails, les références culturelles déroutent parfois le lecteur non-initié et ôtent au rythme un peu de son ardeur.



Néanmoins, ce récit d’apprentissage, d’une construction hyper-maîtrisée et d’une lecture parfois exigeante est habité d’un lyrisme envoûtant, de rebondissements dynamiques, capables de stimuler l’attention et le plaisir du lecteur au-delà de tout sentiment d’exclusion.



C’est inattendu et superbement réjouissant !



Maxime Abolgassemi- Nuit persane- Erick Bonnier- 9782367600956 – 22 euros