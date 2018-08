Objet trouvé : triangle amoureux, et plus si affinités

ROMAN FRANCOPHONE – Passons rapidement sur Thibault. Touchant dans son professionnalisme, il ne sert à qu’à découvrir un cadavre. La vie de pompier. Un cadavre, et un homme déshydraté. La suite n’est qu’un fil à dérouler. Au bout, on trouvera une cravache et des menottes. Et une histoire d’amour.





Nadège vit avec Enzo, son fils. Et Antoine, père de substitution, ou beau-père : depuis la disparition de Marc, elle a appris patiemment à se reconstruire, parce qu’elle avait un enfant. Elle l’attendait déjà, alors qu’elle et Marc devaient se marier. La nuit de l’enterrement de vie de garçon, il a disparu. Trois années, un peu plus. Une vie s’est instaurée, des habitudes reprises, d’autres découvertes — comme le sexe matinal, qu’Antoine aime tant.

Jusqu’à ce que Marc ressurgisse. C’était lui l’homme quasi desséché que Thibault avait découvert, après avoir brisé une porte (vous aviez oublié Thibault ? Vous n’avez pas de cœur). Marc était attaché dans la salle de bain, probablement depuis deux jours. L’autre, la femme, Sabrina, était dans la chambre. Sans vie. Avec tout un attirail d’objets fétichistes, bondage, SM… La gueule du fait divers…

S’ensuit une enquête, que Nadège mène avec ses amies : un stalking dans les formes via internet, pour remonter la piste « Sabrina ». Qui elle était, les traces qu’elle a pu laisser sur les réseaux, Facebook, Linkedin, tout y passe. « Est-ce que fouiller un profil numérique s’apparente à déterrer un cadavre dans un cimetière pour lui faire les poches ? »

Possible. Mais la vérité est à ce prix : détrousseur de cadavre. Jusqu’à un CV qui mènera à une adresse. Et finalement un domicile. Celui que Thibault a fracturé pour tenter de sauver une vie – avec cet amer constat, une de perdue, une de préservée.

En trois actes, Matthias Jambon-Puillet retrace le présent, le passé et le futur : chacun est dévolu à l’un des personnages. D’abord la détresse de Nadège, puis trois ans plus tôt, l’entrée de Sabrina pour se clore sur le retour de Marc. Ni plus ni moins qu’un banal enchaînement — sans mauvais jeu de mots — et d’histoires d’amour. De sexe, aussi, de « sexe alternatif » même.

On interroge le désir, à mesure que le narrateur nous ouvre ces morceaux de vie : il paraît qu’il faut avoir connu la soumission pour dominer. Difficile de ne pas prolonger la remarque : faut-il avoir enduré la douleur d’une disparition inexplicable pour aimer ?

Subtilement, ce sont les jeux de l’amour et du hasard que l’on explore, sans jugement — sinon quelques grasses plaisanteries des collègues de Marc, qui viennent en repoussoir de l’émotion qu’inspire le roman. C’est simple, naturel, le fétichisme et le SM y sont abordés comme les pans d’existences : l’évidence s’impose. Le silence aussi, car le roman nous prend au jeu des préjugés, et finit par nous laisser pensifs.

Qu’est-ce qu’aimer ? Quelles limites au plaisir que la chair peut réclamer ? « Triste hélas », comme disait le poète, ou pleine de surprises ? La sexualité qui nous gouverne, au service des émotions qui nous submergent. Qui a dit qu’il était facile d’être humain ?

Oh, évidemment, le roman pourra être qualifié d’amoral – voire d’immoral – et comme précédemment évoqué, n’échappera peut-être pas, en cette période, à la vindicte populaire. Peut-être ce qui en fera une lecture plus intrigante encore.

Matthias Jambon-Puillet — Objet trouvé — Anne Carrière — 9782843379215 – 17 €