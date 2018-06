On ne juge pas un Homme à la couverture de son livre

Des motifs aux reflets bronze qui s’entremêlent sur une couverture noir mat. Autant d’indices qui, si l'on sait les lire, fournissent les clés d'une histoire de secrets et de famille. Chouette en chasse, fleurs qui s’épanouissent et corbeau prenant son envol, voici des tatouages qui deviendront des récits de vie. Mais que restera-t-il de leur propriétaire après la mort? Marqués est le premier roman d’Alice Broadway aux éditions Pocket Jeunesse.









Le récit s’ouvre sur la mort tragique du père de Léora. Jeune femme à l’aube de son avenir, elle doit surmonter sa peine pour faire face aux examens de fin d’études. Dans quelques semaines, les résultats détermineront son futur métier. Malgré les conseils de son entourage, elle rejette l'idée de devenir écorcheuse comme son père. Léora deviendra tatoueuse.



Dans le monde qui est le sien, les tatouages occupent une place centrale, chacun inscrit ses hauts faits, ses rêves et ses espoirs sur son corps tout au long de sa vie. Au contraire de notre société, c'est une peau vierge qui stigmatise et attire les regards, le tatouage est une obligation morale, sociale et politique. Synonyme de traîtrise, refuser de marquer sa peau c'est sympathiser avec l'ennemi, les Immaculés. Pour le bien de tous, on s'offre tout entier à la société, on se raconte aux yeux de tous dans une totale transparence.



À leur mort, la peau est tannée pour être transformée en livre et rejoindra les ancêtres. Chéries et feuilletées jour après jour par leurs familles, les histoires et les noms perdurent. En revanche, si une personne a été mauvaise au cours de sa vie ou pire, si elle porte un tatouage de corbeau, le livre sera brûlé, le défunt sera Oublié.



Alors quand le jugement et la restitution du livre de son père s’éternisent, Léora s’inquiète. Elle connaît l'homme et ses tatouages par coeur, elle a même tourné les pages de son livre. Mais s’il ne révélait pas toute de son histoire? Et si celui qui l’a élevé et chéri n’était pas celui qu'elle croyait? Derrière sa couverture le livre de son père se cache de nombreux secrets.



Une vérité, cousue de fil blanc ?



Léora se lance alors à corps perdu dans une quête de la vérité, la sienne et celle de son père. Bien que le personnage soit parfois difficile à suivre et à apprécier. Les changements de sa société la dépassent et elle fait parfois preuve d’un manichéisme trop prononcé. De noir et blanc, il lui faudra apprendre le gris et ses nuances pour se faire une véritable place dans un univers mature aux messages forts. Que le lecteur se rassure, la transition est entamée dès le premier tome.



Dans le même temps, le village connaît un véritable tournant politique dont les jeunes n’ont aucune conscience. Suite aux élections, la société prend de dangereux accents de régime totalitaire quand le nouveau président conservateur se rend omniprésent. Une figure de père, qui n’a rien à cacher se présentant en pagne pour éduquer une population dans la terreur des Immaculés, ce peuple à la peau vierge.



Et rien n'entache la richesse du monde créer par Alice Broadway. Elle y explore avec justesse la culture du tatouage, donne à réfléchir sur l'éternité et sur la manière dont est faite l'Histoire. Toute la mythologie avec laquelle Léora a grandi est construite autour de contes, de fictions qui sont alors devenus la vérité de tout un pays. Transmise à travers les livres des morts et les tatouages de la conteuse, l'Histoire est figée. « Les histoires sont notre passé. À travers le passé, nous vivons notre présent. »



Mais si ces histoires pouvaient être racontées autrement, s’il existait une autre version, une autre voix. Léora est plongé dans une véritable introspection. Elle comprend que les tatouages ne suffisent pas à définir une histoire, à raconter un homme et une identité. Les actes d'un citoyen suffisent-ils pour juger de sa vie et de ses valeurs? Dans ce monde où l’on ne meurt jamais, où la vie après la mort est possible, car on y vit dans le passé, on remet en cause souvenir et transmission...





Il faudra que Léora fasse preuve d’un important esprit critique, pour remettre en question l’Histoire, pour remettre en cause le système qui l’a formaté et marqué depuis sa naissance. Cette dystopie ne se révèle pas de suite, et se construit au fur et à mesure des pages. Le texte révèle des problématiques contemporaines de repentirs et de de rébellions qui ne sont pas sans rappeler celle de Katniss dans Hunger Games et de Thomas dans le Labyrinthe. Comment refaire confiance à la société et surtout vers qui se tourner quand tout ce que l’on connaît s’effondre ?





Marqués - Alice Broadway, traduit par Emmanuel Chastellière - Pocket Jeunesse - 9782266277327 - 17,50 €