On ne touche pas, de Ketty Rouf : osez Joséphine

Ketty Rouf – On ne touche pas

Métro-boulot-dodo pourrait résumer son quotidien. Entre déprime, anxiolytique, stress, tracas administratifs et devoir de transmettre, elle se sent dépérir chaque jour jusqu’à en perdre le sentiment d’exister.Mais pour contrer cette fatalité, elle choisit de devenir parallèlement Rose Lee, stripteaseuse la nuit dans une boîte parisienne. Le plaisir de séduire, le regard des hommes et le contrôle qu’elle exerce sur eux, l’argent facile, l’amitié et la solidarité entre filles, concourent à redonner sens à sa vie. Mais un événement inattendu, propice à la démasquer, viendra tout remettre en question.À travers le regard de Joséphine alias Rose Lee, Ketty Rouf traite de thèmes d’actualité. D’abord les difficiles conditions d’enseignement et ses limites dans la transmission du savoir mais aussi de l’identité et de son rapport à la liberté.Comment s’affranchir des carcans de la société et être une femme libre aujourd’hui pourrait être la question sous-jacente de ce roman. Le choix de l’exhibition du corps et de la mise en avant de la sexualité chez l’héroïne est loin d’être anodin et affirme une réappropriation de son corps et de l’image de soi et en miroir, celle présentée à l’autre.Premier roman, On ne touche pas étonne, surprend et nous invite à nous interroger sur nos choix et nos préjugés. Une réussite !Ketty Rouf – On ne touche pas – Albin Michel – 9782226454102 – 18.90 €