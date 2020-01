Où tu lis toi? Dis-moi tout!

Nathalie Rost

Telle une liste pleine de poésie, un enfant énumère ses endroits préférés pour lire : sous un escalier, dans les plis du chien ensommeillé, dans la jupe coquelicot froissée de sa maman... la lecture c’est partout, tout le temps, et parfois même dans des endroits parfaitement incongrus !Quand on aime lire, on s’adapte à toutes les situations. Elles n’ont d’ailleurs de limite que l’imagination. On lit pour rêver, s’évader, voyager.Voyager sans bouger, « sur l’édredon qui s’enfonce comme un bonbon », « dans les coussins potelés qu’on aime embrasser ».Ou pour se faire plaisir. Ou même, rire !On peut lire pour soi, ou pour les autres. Lorsque l’on prend un si grand plaisir à lire une histoire, quoi de plus normal que de vouloir la faire découvrir ?Chaque double-page tournée nous offre une réponse possible grâce aux illustrations chatoyantes, enveloppantes, foisonnantes et tendres de Magali Dulain, et au texte sensible de Cécile Bergame, dont le pouvoir est de libérer l’imaginaire de son lecteur.Conteuse de formation, elle fait de ce récit une petite comptine que l’on pourrait siffler en boucle sans s’arrêter. D’ailleurs, « la boîte en carton, grosse comme une maison » ne nous ferait-elle pas penser à une célèbre et entêtante comptine pour enfant ?Nombreuses sont d’ailleurs les allusions à des classiques, comme Alice au pays des merveilles, L’Étoile mystérieuse ou les œuvres de Claude Ponti, entre autres, que l’on s’amuse à deviner dans les mains de l’enfant.Avec cet album, Magali Dulain, illustratrice lilloise, et Cécile Bergame composent une véritable ode à la lecture et un hommage vibrant à la littérature enfantine !Et vous, où lisez-vous ?Cécile Bergame, Magali Dulain (ill.) - Où tu lis, toi? - Didier Jeunesse - 9782278097678 - 13,10€