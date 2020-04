Ouessant, où refluent les souvenirs

[ Premières pages ] Gwenaëlle Abolivier – Ouessant

Françoise Objois

C’est pour se retrouver au cœur de l’essentiel que l’écrivaine, journaliste et femme de radio Gwenaëlle Abolivier s’est immergée un automne en résidence d’écriture dans le sémaphore de Ouessant, à l’ombre du Créac’h, le phare le plus puissant d’Europe.Partie à la recherche d’elle-même mais aussi d’un monde pas encore englouti par l’uniformisation des zones commerciales et des lotissements, elle nous raconte les histoires de ces vieux cap-horniers qu’elle a enregistrés et chez qui elle a pris un café, et de ces femmes de marins furieusement modernes qui ont connu depuis bien longtemps la liberté et l’indépendance que les femmes du continent n’avaient pas à la même époque.Elle nous raconte la vie et la mort entremêlées, les naufrages et les tempêtes, les pierres qui vibrent et le noir de la nuit, les vagues et le vent « cet accélérateur de particules qui nous rend plus intensément vivant ».S’exiler géographiquement pour trouver au fond de soi les conditions justes de la création littéraire, prendre le temps de regarder « la courbure du monde » sans pouvoir chasser son inquiétude. Accepter les lois de la nature qui rappellent notre fragilité et tenir bon.Ce sont ces multiples expériences sensorielles doublées de réflexions aussi bien informatives que poétiques qui font le sel de cet ouvrage dont chaque page se nourrit d’une langue animée par un souffle iodé. Cet ouvrage est une magnifique déclaration d’amour à Ouessant et à la mer « reflux des souvenirs ». Aux hommes et aux femmes de l’île, résumé du monde, aux paysages et aux traditions ancrées dans les veines des Ouessantins pour qui le changement n’apporte rien de bon.On décèle chez Gwenaëlle Abolivier une fascination pour les gardiens de phares qui veillent sur la lumière — les Lumières — symbole d’une connaissance dont nous avons plus que jamais besoin pour refuser l’obscurantisme.Gwenaëlle Abolivier - Ouessant – Le Mot et le Reste – 9782361390884 – 17 €